Este es el barrio más caro del mundo: tiene viviendas de US$550 millones, viven pilotos de la F-1 y no queda en Dubái ni EE. UU.

En la pequeña ciudad-Estado de Mónaco, en plena Riviera francesa, se encuentra uno de los desarrollos inmobiliarios más exclusivos del mundo. Se trata de Mareterra, un nuevo barrio construido sobre terrenos ganados al mar Mediterráneo que reúne viviendas de lujo, apartamentos con precios de decenas y hasta cientos de millones de dólares y residentes vinculados a la Fórmula 1 y a algunas de las mayores fortunas del planeta.
El proyecto, que comenzó a gestarse durante el mandato del príncipe Alberto II, amplió el territorio de Mónaco en alrededor de 3% y requirió una inversión cercana a US$2.300 millones y 11 años de construcción.
Sus 130 apartamentos y villas fueron vendidos antes de que el complejo terminara en diciembre de 2024.
Hoy día, Mareterra se ha convertido en uno de los principales símbolos del mercado inmobiliario ultralujoso de Mónaco.
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