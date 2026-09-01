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Torneo de Mia’s Miracles recaudó más de $200 millones para reconstruir hospital infantil afectado por el terremoto

La idea de la fundación que dirige María Ochoa, esposa de Camilo Villegas es recuperar uno de los hospitales infantiles más afectados.

  • María Ochoa y Camilo Villegas recaudaron fondos con Mia’s Miracles para los damnificados por el terremoto del pasado 10 de agosto. FOTO EL COLOMBIANO
    María Ochoa y Camilo Villegas recaudaron fondos con Mia’s Miracles para los damnificados por el terremoto del pasado 10 de agosto. FOTO EL COLOMBIANO
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 2 horas
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Felices y agradecidos se mostraron Camilo Villegas y su esposa María Ochoa por la respuesta de la familia del golf, que se dio cita en el Club Campestre Llanogrande para vincularse a la campaña ‘Unidos por el milagro de la reconstrucción’, promovida por Mia’s Miracles y que logró una recaudación de más de 200 millones de pesos.

El evento contó con la participación de 136 golfistas aficionados, acompañados por sus familias, aliados y amigos.

En esta ocasión, la iniciativa buscaba recaudar recursos para contribuir a la recuperación de un hospital infantil o de un área pediátrica en uno de los centros asistenciales afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto.

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“El balance del torneo es difícil de hacer porque tenemos muchas emociones encontradas. Sentimos todo el apoyo de las personas, cómo se siguen vinculando a la familia de Mia’s Miracles y cómo abren su corazón para ayudarnos a utilizar nuestra plataforma y generar un impacto positivo en los demás. Para nosotros es un honor y, por eso, no nos cansamos de darles las gracias a todos los que confían en nosotros. Esto es una bola de nieve que va a seguir creciendo”, afirmó Camilo.

Su esposa, por su parte, confirmó que el proyecto continuará expandiéndose a otras ciudades del país. “El cielo es el límite y las posibilidades son infinitas. Estamos muy agradecidos porque el resultado de este segundo año ha sido espectacular. Además, tendremos un torneo en Bogotá el próximo 10 de diciembre, la primera vez que este certamen llegue a otra ciudad de Colombia. Todas las personas nos han dado apoyo y amor incondicional, y por eso sentimos una enorme gratitud”.

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Mia’s Miracles mantiene su trabajo junto al Hospital San Vicente Fundación en la reconstrucción del área de oncología infantil. El proyecto contempla dos fases: la primera enfocada en la reconstrucción del área de quimioterapia ambulatoria, mientras que la segunda corresponde a la remodelación de las habitaciones de hospitalización.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuál fue el monto recaudado en el torneo de golf organizado por Mia’s Miracles?
La iniciativa logró recaudar más de 200 millones de pesos colombianos gracias a la participación de 136 golfistas aficionados y sus familias en el Club Campestre Llanogrande.
¿A qué causa específica se destinarán los fondos recaudados en Llanogrande?
Los recursos se utilizarán para la recuperación de un hospital infantil o área pediátrica en uno de los centros asistenciales afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto.
¿Cuándo y dónde se realizará el próximo torneo de golf de la fundación Mia’s Miracles?
El próximo torneo se llevará a cabo el 10 de diciembre en la ciudad de Bogotá, siendo la primera vez que el certamen se traslada fuera de su sede habitual.

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