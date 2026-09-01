¿Compra suplementos para el gimnasio? Invima alertó por 42 productos vendidos en Colombia: estas son las marcas

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) lanzó una alerta sanitaria sobre 42 productos comercializados en Colombia que cuentan con registros o notificaciones sanitarias para ser vendidos como alimentos y bebidas, pero que estarían siendo promocionados con características propias de suplementos deportivos, nutricionales o energéticos.
La alerta advierte que en la publicidad de estos productos se estarían haciendo afirmaciones relacionadas con desarrollo y aumento de masa muscular, recuperación después del entrenamiento, rendimiento físico y deportivo, aumento de energía, reducción de la fatiga y aumento de peso, entre otras.
Entre las marcas relacionadas por la autoridad sanitaria aparecen las nacionales Whey Pure, Best Protein, 100% Whey Elite, Bi-Pro Megaplex.
Además de las internacionales Whey Gold Standard Optimum Nutrition, XL Gainer, Nutrition Online, Megaplex Creatine HMB & BCAA, Gainer Pro, Serious Mass, Isolate Gourmet, Cre4 Smart, The Whey of IMN, Pro Beef Isolate, TNT Crosswhey, Perfect Blend, Be One, Titan Army, entre otras más.