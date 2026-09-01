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De la Espriella lidera consejo de seguridad desde Cúcuta tras atentado: “Aquí nadie se acobarda”

El atentado con carro bomba deja hasta el momento un civil muerto, 11 heridos y graves afectaciones físicas a la infraestructura policial de la estación de Los Patios, Norte de Santander.

  • El jefe de Estado junto a los ministros Rodrigo Lara (Interior) y el general (r) Jorge Eduardo Mora López (Defensa). Foto: Fuerzas Militares
    El jefe de Estado junto a los ministros Rodrigo Lara (Interior) y el general (r) Jorge Eduardo Mora López (Defensa). Foto: Fuerzas Militares
El Colombiano
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hace 33 minutos
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El presidente Abelardo De la Espriella, acompañado de la cúpula militar y autoridades locales, adelanta en Cúcuta un consejo de seguridad luego del atentado con un taxi bomba contra la estación de Policía del municipio de Los Patios, en Norte de Santander.

“Aquí nadie se acobarda. Los vamos a combatir y vamos a liberar este departamento de la violencia, por la razón o por la fuerza. Cuando los bandidos están ganando, es porque están asociados con el gobierno. Y aquí se acabó esa asociación criminal”, afirmó el jefe de Estado.

El balance del atentado terrorista perpetrado la noche del lunes, por integrantes del ELN, según la primeras pesquisas, es de un civil muerto, once heridos y graves afectaciones físicas a la infraestructura policial y alrededores.

En contexto: Un muerto y al menos 10 heridos deja atentado con carro bomba en Los Patios, Norte de Santander

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