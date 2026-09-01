Justicia sin verdad: primer culpable del asesinato de 2Pac

Duane “Keffe D” Davis, exlíder de la pandilla South Side Compton Crips, de Los Ángeles, fue declarado culpable el lunes por un tribunal de Las Vegas del asesinato, en 1996, del famoso rapero Tupac Shakur. Davis, de 63 años, se enfrenta a una posible cadena perpetua sin libertad condicional. Tras conocerse el veredicto manifestó su intención de apelar. Se le acusó de ordenar el asesinato del artista el 7 de septiembre de 1996, después de que su sobrino, Orlando Anderson, fuera golpeado por miembros del séquito de Shakur en un casino de Las Vegas. Lea también: Hablar de rap es hablar de política, mas no de partidos “Duane Davis, en la cultura de las pandillas, no podía dejar que eso pasara (... ) ¿Así que qué hizo? Consiguió un arma de fuego, reunió a su grupo y salió de caza tras el señor Shakur”, dijo el fiscal Binu Palal durante los alegatos finales. Shakur estaba en Las Vegas para ver una pelea de Mike Tyson y fue asesinado a tiros dos horas después del combate por un hombre que iba en un Cadillac blanco que se detuvo en un semáforo en rojo junto al BMW en el que el rapero viajaba al lado de Marion ‘Suge’ Knight, cofundador y jefe de Death Row Records, el sello disquero con el que trabajaba Tupac en ese entonces. Según los fiscales, Davis entregó el arma a alguien que estaba sentado en el asiento trasero del Cadillac y ordenó a esa persona que disparara contra Shakur, quien murió seis días después. El asesinato del artista ha sido uno de los casos sin resolver más célebres de Estados Unidos. Davis es la única persona que ha sido acusada por este crimen. La lectura de la sentencia está programada para el 13 de octubre.

La investigación se estancó durante décadas por falta de pruebas, pero el caso se reactivó cuando se publicaron las memorias de Davis en 2019. En ellas cuenta que iba en el asiento delantero del Cadillac blanco ese día, aunque ahora niega esas confesiones y se declara no culpable. Michael Sanft, abogado defensor de Davis, calificó las confesiones de su cliente de ficción y mentiras diseñadas para promocionar su libro. “Ustedes están leyendo un libro que es ficción y no hechos”, dijo Sanft al jurado. El abogado afirmó que no había ninguna prueba que implicara a Davis en el asesinato más que sus propias declaraciones. En la fase previa al juicio, los abogados de Davis intentaron en vano impedir que el libro se presentara como prueba, junto con declaraciones que hizo en una entrevista con la policía en 2008.

A pesar del veredicto del jurado, que halló culpable a Davis por el cargo de asesinato en primer grado con uso de arma mortal, la verdad sobre la muerte del rapero sigue siendo poco convincente. A lo largo de los años han circulado teorías conspirativas de todo tipo. Hay quienes señalan al gobierno, específicamente al FBI, por el pasado de Afeni Shakur, la mamá de Tupac, como militante en el Partido Pantera Negra. Otros señalan a Notorius B.I.G y Sean ‘Diddy’ Combs, por la rivalidad que existía dentro del hip hop y que enfrentaba a la costa este y oeste de Estados Unidos. Para otros fue una traición, un trabajo desde adentro, orquestado por ‘Suge’ Knight, pues presuntamente Shakur planeaba abandonar Death Row Records para fundar su propia compañía. Incluso hay quienes señalan que fingió su muerte, pero es imposible. Tupac recibió múltiples impactos de bala y murió seis días después del ataque a consecuencia de las heridas. “Durante toda esta terrible experiencia, la policía de Las Vegas nos trató como criminales, sin dar nunca más la impresión de que estuvieran llevando a cabo una investigación sobre el tiroteo. Recibíamos amenazas de muerte a diario, los que llamaban amenazaban con ‘venir y terminar el trabajo’ (...) No había nadie en el departamento de policía a quien pasar información. Nadie en quien confiar. Era un caos”, escribió Yaasmyn Fula, amiga de Afeni y Tupac en su libro Spirit of an Outlaw: The Untold Story of Tupac Amaru Shakur and Yaki “Kadafi” Fula. Al momento de su muerte, en 1996, Tupac estaba atravesando el mejor momento de su carrera. En febrero de ese año había publicado All Eyez on Me, su cuarto álbum de estudio, el último que lanzó en vida, y el primer álbum doble en la historia del hip-hop. Vendió casi 600.000 copias sólo en la primera semana. Tenía 25 años, y hacía apenas cinco había publicado su primer álbum, 2Pacalypse Now. En ese corto lapso se calcula que grabó más de 700 canciones. Es como su hubiera sabido que tenía poco tiempo. En su libro, Yaasmyn describe a Tupac como un niño de una intensidad emocional innegablemente poderosa. “Su energía era cinética, atómica, solar, como si estuviera conectado a la corriente”, dice. Tupac Amaru Shakur nació el 16 de junio de 1971, a poco más de un mes de que su mamá, Afeni, saliera de la cárcel. Desde que era un bebé ella solía repetirle “Eres nuestro príncipe negro. Eres mi milagro y harás que el pueblo negro se sienta orgulloso”, cuenta Yaasmyn. Así lo hizo. Tupac fue un revolucionario, un provocador, una figura definitiva para el hip hop. Con su música quiso hablarle a todos, a las mujeres, a los pandilleros, a los militantes, a la comunidad negra, pero también a los latinos, a los marginales. Por eso puede resultar tan contradictorio y a la vez tan atractivo. En su música hay espacio para todo: el amor, la violencia, el dolor, las denuncias, la muerte, la fiesta, el sexo y los excesos. Tupac era magnético, pero atrajo tanto amor y admiración, como envidia. A estas alturas, su muerte parece imposible de esclarecer. Ha pasado demasiado tiempo, han circulado demasiadas versiones y han muerto demasiadas personas involucradas, incluido el hijo de Yaasmyn, Yaki, testigo de la muerte de Tupac y asesinado dos meses después. Le puede interesar: Entre el rap y el reguetón: así suenan The Colombians En abril, Maurice ‘Mopreme’ Shakur, hermanastro de Tupan instauró una demanda ante el Tribunal Superior de Los Ángeles solicitando una indemnización por daños y perjuicios contra Duane “Keffe D” Davis y otros acusados no identificados, señalados de participar en el asesinato de la leyenda del rap. “Muchas de las personas involucradas fallecieron hace tiempo, mientras que otras han sido difíciles de identificar. Sin embargo, una cosa es segura: aún existen personas involucradas en el asesinato de Tupac que, durante 30 años, no han rendido cuentas por sus crímenes”, dijo. La condena de Duane Davis puede ser el principio, no el fin.

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