La Premier es la liga que más gasta en fichajes; conozca los principales movimientos del fútbol europeo

El mercado del fútbol, al igual que el resto de la economía mundial, también sufre de inflación. Es cada vez más habitual ver que los clubes top pagan más de 100 millones de euros por jugadores que, dada su condición técnica, en otros tiempos no valdrían ni la mitad de lo pagado. Ante este nuevo “comercio” de futbolistas, la Premier League es la liga más fuerte de las cinco grandes del Viejo Continente. Solo le pelean ligas exóticas como la MLS o el fútbol de Arabia. En cuanto a clubes puntuales, están el Real Madrid, Barcelona, Bayern, Inter, PSG y otros gigantes que también gastan grandes cantidades de dinero en sus incorporaciones.

El club de los 100 millones

Según Transfermarkt, cuatro jugadores fueron adquiridos en esta ventana de fichajes por más de 100 millones de euros. El más costoso fue Morgan Rogers, quien llegó al Chelsea procedente del Aston Villa por 138 millones de euros. Lo curioso es que en el Villa no era la principal arma de ataque y tampoco es indiscutible en la selección inglesa. La última temporada anotó 13 goles y dio 11 asistencias en 42 partidos con los ‘Villanos’.

Ante la inminente salida de Rodri, el Manchester City desembolsó 135 millones de euros por Elliot Anderson, del Nottingham Forest. El inglés fue una de las figuras de los ‘Tres Leones’ en el Mundial de Norteamérica. Otra de las grandes apariciones de la máxima cita orbital fue valorada en 128 millones de euros y llegó al Real Madrid. Se trata del extremo marfileño Yan Diomande, quien tiene 19 años. Por último, en esta lista aparece Sandro Tonali. El italiano, que supo capitanear al Milan y al Newcastle, llegó al Tottenham por 108 millones de euros procedente de las ‘Urracas’. Como bonus, a los ‘Spurs’ también llegó Matheus Pereira por 99 millones de euros, procedente del West Ham United.

Volantes y delanteros cotizados

Mikel Arteta busca de forma obsesiva la perfección en su Arsenal. Para ello, los ‘Gunners’ ficharon a Bruno Guimaraes por 87,5 millones de euros procedente del Newcastle. Acá aparece el primer fichaje del Barcelona en la lista, con Anthony Gordon. El extremo, exjugador del Everton y Newcastle, llega al Camp Nou por 80 millones de euros. Gonçalo Ramos es el hombre más costoso de la Serie A de Italia para esta temporada 2025/26. El portugués, de 25 años, aterriza en San Siro para jugar con el Milan por 74 millones de euros, procedente del PSG. Por 64,5 millones de euros, el neerlandés Crysencio Summerville dejó al descendido West Ham para llegar al Al Hilal de Arabia Saudita. Johan Manzambi ocupará el lugar que dejó Rogers en el Aston Villa. El suizo, de sorprendente Mundial y tan solo 20 años, le costó a los de Emery 60 millones de euros, procedente del Friburgo.

Aumenta el valor de la defensa

Jeremy Jacquet, promesa del fútbol francés, reforzará la defensa del Liverpool de Andoni Iraola después de que los ‘Reds’ pagaran al Rennes 63,6 millones de euros por el jugador. Otro galo llegó a un gigante de la Premier. El Chelsea desembolsó 60,7 millones de euros al Crystal Palace por el central Maxence Lacroix. Tottenham invirtió fuerte en todas las posiciones. La defensa de los ‘Spurs’ se reforzó con Jean Paul van Hecke por 60 millones de euros. Jugó el Mundial con Países Bajos. Para reemplazarlo, el Brighton gastó 54 millones de euros en el croata de 19 años Luka Vuskovic. Los laterales Marco Palestra (57 millones de euros) y Marc Cucurella (55 millones de euros) se convierten en los marcadores izquierdos más valorizados del fútbol actual. El primero fue al Chelsea; el segundo, al Real Madrid.

Movimientos mediáticos

Muchos fichajes generan ecos en el mundo del fútbol sin necesidad de ser costosos. Por ejemplo, el delantero egipcio Mohamed Salah, que durante nueve años conquistó todo con el Liverpool inglés, fue recibido como un verdadero faraón en Turquía cuando fichó por el Trabzonspor la semana pasada. Otro de los movimientos más sonados de los últimos días tuvo como protagonista a Marc-André ter Stegen, que llegó en condición de cedido al Ajax de Ámsterdam desde el Barcelona. El Real Madrid siempre da de qué hablar. Sus fichajes, Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries, costaron 20 millones de euros cada uno, mientras que Bernardo Silva llegó como agente libre. A las filas del Inter de Italia llegó un multicampeón con el Manchester City, como John Stones. El inglés arribó al Giuseppe Meazza a coste cero. Por último, la incorporación de Karim Adeyemi al FC Barcelona por 22 millones de euros desde el Borussia Dortmund gustó entre la afición culé a nivel mundial. Lea también: ¡Refuerzo top para el Arsenal! Bruno Guimarães llega para reforzar el mediocampo