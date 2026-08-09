La Premier es la liga que más gasta en fichajes; conozca los principales movimientos del fútbol europeo

El mercado del fútbol, al igual que el resto de la economía mundial, también sufre de inflación. Es cada vez más habitual ver que los clubes top pagan más de 100 millones de euros por jugadores que, dada su condición técnica, en otros tiempos no valdrían ni la mitad de lo pagado.
Ante este nuevo “comercio” de futbolistas, la Premier League es la liga más fuerte de las cinco grandes del Viejo Continente. Solo le pelean ligas exóticas como la MLS o el fútbol de Arabia. En cuanto a clubes puntuales, están el Real Madrid, Barcelona, Bayern, Inter, PSG y otros gigantes que también gastan grandes cantidades de dinero en sus incorporaciones.