Gobierno De la Espriella busca el restablecimiento comercial con Venezuela con apoyo de empresarios antioqueños

El Gobierno de Abelardo de la Espriella busca la reapertura de rutas comerciales con Venezuela, país que desde el pasado 3 de enero es administrado bajo la vigilancia de Estados Unidos. Como paso inicial en esa búsqueda el vicepresidente, José Manuel Restrepo, se reunió con empresarios antioqueños.
El anuncio lo hizo Restrepo a través de sus redes sociales. “Nos reunimos con el embajador designado de Colombia en Venezuela, Jorge Jaller, y con empresarios de Antioquia para explorar rutas concretas de reactivación del comercio y las relaciones bilaterales, en articulación con Estados Unidos”, publicó en su cuenta de X.
El vicepresidente aclaró que estas nuevas rutas de comercio binacional estarían protegidas por el gobierno de EE.UU. con el fin de dar garantías a los exportadores e importadores y así haya estabilidad en futuras negociaciones.