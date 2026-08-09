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¿Qué sigue para David Alonso tras su tropiezo en Silverstone?

El piloto colombo-español no pudo brillar en el GP de Gran Bretaña

  • Lo próximo para Alonso será en Aragón. FOTO GETTY
    Lo próximo para Alonso será en Aragón. FOTO GETTY
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 2 horas
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David Alonso corrió el sábado el Gran Premio de Gran Bretaña, en la categoría Moto2, la intermedia del motociclismo de velocidad. Fue la primera carrera del colombo-español desde su anuncio como integrante de los equipos de Honda (HRC y LRC) como parte de su plantel para el próximo año en la categoría reina, MotoGP.

La decisión se anunció el pasado 21 de julio a través de las redes sociales de Honda, Aspar Team y del piloto. Lastimosamente, la primera presentación después de su confirmación en la mejor parrilla de pilotos del mundo no se pudo sustentar de inmediato con una buena actuación.

Silverstone, el mítico circuito de Inglaterra, no fue el lugar donde brillaría Alonso. El viernes, en los entrenamientos libres, David sufrió una caída de su motocicleta en la curva 16, lo que le dificultó pelear por uno de los 14 cupos directos a Q2. El sábado no clasificó entre los cuatro mejores de Q1, razón por la cual fue relegado al puesto 19 de la grilla en la carrera de ayer. Sin poder remontar y con una penalización a sus espaldas, el piloto número 80 del Aspar Team quedó en la posición 21, cerrando un fin de semana para el olvido. Esta carrera la ganó el checo Filip Salac.

¿Qué sigue para David?

Las dificultades no han sido ajenas al desempeño de David durante 2026. Una lesión en el hombro, caídas, constantes problemas con su moto Kalex y una que otra sanción no lo detuvieron. Por esa entrega y su constante destreza fue que MotoGP se fijó primero en él antes que, por ejemplo, en el líder de Moto2, Manuel González.

En 21 días, el motorista de raíces cafeteras tendrá revancha en uno de los circuitos que más domina: Aragón.

Al competir en casa (es nacido en España), el escenario pinta desde ya como algo bueno. Tendrá más de dos semanas para prepararse e intentar meterse en la pelea por el podio de Moto2 2026.

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¿En qué posición terminó David Alonso en el Gran Premio de Gran Bretaña de Moto2?
David Alonso terminó en la posición 21 del Gran Premio de Gran Bretaña de Moto2 en Silverstone. El piloto del Aspar Team partió desde el puesto 19 y no pudo remontar durante la carrera, además de tener una penalización.
¿Por qué David Alonso tuvo un mal resultado en Silverstone?
David Alonso tuvo un fin de semana complicado después de sufrir una caída en los entrenamientos libres del viernes, en la curva 16. El accidente afectó su posibilidad de conseguir una de las plazas directas a la Q2 y posteriormente quedó fuera de los cuatro mejores de la Q1, por lo que partió desde el puesto 19.
¿Cuándo vuelve a correr David Alonso en Moto2?
David Alonso tendrá su próxima oportunidad en Aragón, dentro de 21 días según la noticia. El circuito español es uno de los trazados en los que el piloto tiene mayor experiencia y será su escenario para intentar recuperarse del complicado resultado obtenido en Silverstone.

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