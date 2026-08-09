Jeison Medina, de trabajar en una alcaldía y disfrazarse de pollo a volver al DIM por la puerta grande

“Desde que me enteré de la noticia y del acercamiento con Medellín no dudé en ningún momento en venir. Llevamos casi tres semanas en la ciudad con mi esposa y estamos muy contentos. Hacía nueve años que no vivía en Medellín y volver a estar rodeado de mi familia, mis amigos y encontrar el ambiente que hay en el Deportivo Independiente Medellín me tiene muy feliz. También estoy ilusionado por cómo iniciamos el torneo y por el objetivo de seguir por este camino”.

Después de nueve años fuera de Medellín, Jeison Medina regresó a su ciudad para vestir la camiseta de Independiente Medellín. El delantero habló de los sacrificios que tuvo que hacer antes de llegar al profesionalismo, su recorrido internacional, la ilusión de marcar su primer gol con el Poderoso y el sueño de ser campeón con el equipo de su tierra. Este lunes, el Rojo recibe a Millonarios en el Atanasio desde las 6:00 p.m.

¿El ambiente complicado que había alrededor del club antes de su llegada le generó alguna duda?

“No, en ningún momento dudé. Siempre he estado en el extranjero, pero me mantengo muy pendiente del fútbol colombiano. Veo los partidos y estaba al tanto de lo que pasaba. Desde afuera se veía un ambiente muy tenso y delicado, pero siempre pensé que era bacano ir a Independiente Medellín y tratar de cambiar esa situación, aportar mi granito de arena y devolverle la alegría al hincha. Lo consulté con mi mujer y de una decidimos dar el paso”.

Su carrera antes de llegar al profesionalismo estuvo llena de dificultades. ¿Cómo recuerda esos comienzos?

“Recorrí muchos países y tuve la oportunidad de presentarme en varios equipos que me cerraron las puertas y a los que después regresé como contratación. Todas esas experiencias fueron muy gratificantes porque me convirtieron en la persona que soy. Estuve en Italia, en La Equidad, en América de Cali y en Panamá. Toqué muchas puertas hasta que en 2017 Leones llegó a Itagüí y pude debutar como profesional. Lo más importante fue que mi familia y mis amigos pudieron estar presentes en ese momento en el estadio de Ditaires”.

¿Cómo nació su pasión por el fútbol en Itagüí?

“El primer amor por el fútbol nació en las calles, jugando con los amigos. Hasta los 11 o 12 años estuve en el barrio Playa Rica. A los cinco años mi mamá me llevó a una escuela de fútbol de Itagüí y ahí nació esa pasión. Tuve la suerte y el privilegio de que mis papás siempre me apoyaron. Me llevaban a donde tenía que jugar y estuvieron conmigo en todo el proceso. Fue un camino largo, duro y difícil, con muchas puertas cerradas y decepciones, pero nunca me faltó el apoyo de mis padres”.

Hubo momentos en los que incluso tuvo que trabajar mientras perseguía el sueño de ser futbolista. ¿Qué recuerda de esa etapa?

“Hubo un momento en el que estaba a punto de desfallecer con el sueño porque ya tenía 20 o 21 años y no se me daba la oportunidad. Entrenaba a las seis de la mañana en una cancha sintética en Santa Ana, trabajaba en las tardes y estudiaba en el Sena en las noches. También trabajé en la Alcaldía e hice infinidad de cosas. Hasta me disfracé de pollo y hacía trasteos con mis mejores amigos. Vendí muchas cosas en la calle. Fue un proceso duro, pero ahora miro hacia atrás y es bonito recordarlo”.

¿Qué significa para usted haber regresado a Medellín después de nueve años?

“Es muy gratificante. Me fui en 2018 a España y desde entonces no había regresado a jugar. Ahora regresé a la ciudad por la puerta grande, a un equipo grande. Lo más lindo para mí es que mi abuela, mis papás, mis tías y mi familia puedan ir a verme jugar al estadio. Esa alegría no la cambio por nada del mundo”.

También estudió producción multimedia. ¿De dónde nació ese interés?

“Siempre me llamó la atención el diseño, la edición de videos, Photoshop y el marketing. Soy de los que hacen memes en los equipos y hacen bromas en el celular. Me gusta mucho la tecnología. Estudié una tecnología en producción multimedia y pienso en algún momento retomar ese tema. Siempre hay que tener un plan B y, cuando termine la carrera de fútbol, quiero hacer algo porque me guste y no porque me toque”.

¿Qué significó para usted jugar en Qatar y conocer una cultura tan diferente?

“Fue una experiencia muy enriquecedora. Yo no sabía nada de Qatar ni de su fútbol y me encontré con un mundo y una cultura totalmente diferentes. Me gusta conocer otras culturas y aprender cosas nuevas, incluso idiomas. Me gustó mucho conocer la cultura árabe y probar otro tipo de comidas. Tuve un proceso bonito, hice 11 goles y me fue muy bien hasta que tuve una lesión por la que me operaron allá. Me encantó el país y me hubiera gustado quedarme algunos años más”.

¿Qué lugar ocupa Deportivo Pasto en su historia personal y deportiva?

“Pasto fue una institución, un equipo y una ciudad que creyó en mí desde el primer momento. Tuve momentos muy especiales. Pasamos dos años consecutivos a la Sudamericana y tuvimos torneos importantes. No pudimos conseguir un título, pero mantuvimos esa ilusión de la gente. Además, Pasto me dio la oportunidad de conocer a mi mujer, Laura, que ahora es mi esposa. Todo pasó muy rápido y Pasto me trajo cosas muy bonitas a mi vida”.

¿Estuvo cerca de llegar a Atlético Nacional?

“Sí, tuve la oportunidad de ir varias veces. En una ocasión no se dio porque tenía que salir un jugador. Creo que estaba Juan Carlos Osorio y, si salía ese jugador, yo llegaba. En otra oportunidad también estuve cerca, pero en ese momento Aucas e Independiente del Valle hicieron sus movimientos y finalmente no se dio. Por diferentes situaciones nunca se concretó”.

¿Cuál considera que fue su mejor experiencia en el fútbol ecuatoriano?

“Cuando llegué a Aucas volví a ser yo, recuperé mucha confianza. En el año que estuve hice casi 22 o 24 goles y clasificamos a la Copa Libertadores. Me sentía muy pleno y muy contento. Después pasé a Independiente del Valle y luego a Liga de Quito. Fueron tres años de mucho aprendizaje y de conocer una cultura diferente. La liga ecuatoriana ha crecido muchísimo y tiene proyectos muy serios. Como jugador colombiano que estuvo en varios clubes, creo que deberían copiar esa metodología porque tienen muchos resultados, forman jugadores y a nivel internacional cada año pelean por cosas importantes”.

¿Qué le falta para que llegue el primer gol con Medellín?

“Soy un convencido de que los goles vienen del trabajo. Soy un trabajador constante e incansable y voy a seguir trabajando para eso. Quiero ser un jugador más completo, no solamente un goleador que esté en el área. Me gusta entrar en el juego colectivo y abrir espacios. Trabajo todos los días para que se me abra el arco. Estoy seguro de que cuando llegue el primer gol van a venir muchos y voy a poder celebrarlos con la gente del Independiente Medellín”.

¿Cómo ha sido la adaptación a la idea de juego de Amaranto Perea?

“Llevo unos 18 o 20 días en la ciudad, pero he tenido muy pocas sesiones de entrenamiento porque hemos trabajado mucho con video y análisis y no hemos tenido el tiempo necesario por los partidos tan seguidos. También hice la pretemporada desde el 9 de junio en Quito, a 2.800 metros de altura, y eso me benefició mucho para llegar físicamente bien a Medellín. La adaptación a la idea de juego ha sido en competencia y me ha tocado adaptarme a las indicaciones del profe”.

¿Cómo ve los calendarios tan apretados del fútbol colombiano?

“El calendario colombiano sí es muy apretado. En Ecuador, por ejemplo, durante las fechas FIFA no se juega y dan tres o cuatro días libres. También son menos equipos. Acá hay muy pocos días de trabajo y de descanso, pero hay que adaptarse a todo”.

¿Qué le gusta hacer cuando tiene tiempo libre?

“Me gusta estar en la casa en las tardes, hacer un poco de gimnasio y estar con mi familia, porque son muy pocas las veces que podemos vernos. También me gusta mucho la tecnología y estudiar cursos de inteligencia artificial y de todo ese mundo. Ahora, estando en Medellín, quiero aprovechar para estar con mi familia”.

¿Cómo cambió Jeison Medina después de nueve años fuera de Medellín?

“Me fui siendo un Jeison inmaduro. No sabía mucho de nutrición deportiva y tampoco era tan profesional porque no conocía muchas cosas. Ahora regreso más maduro en todos los aspectos. Todas las experiencias internacionales me han cambiado en la forma de ver la vida, en lo personal y en lo económico. A los 31 años regreso a Medellín con muchos cambios. Creo que era el momento perfecto para venir y así fue”.

¿Qué mensaje les deja a los hinchas sobre la violencia que se vive alrededor del fútbol?

“Hay hinchas que viven el fútbol con mucha pasión, y eso no es malo porque todos somos apasionados. Pero al final es un partido de fútbol. Cuando uno ve partidos de mucha calentura, observa que los jugadores se saludan al final y son amigos. Esa rivalidad tiene que acabar cuando termina el partido. La rivalidad entre amigos porque uno ganó o perdió puede ser buena, pero no se pueden pasar los límites ni llegar a conflictos afuera, en las carreteras, o a que haya gente muerta por un partido de fútbol. Hay que ser más empáticos con el jugador porque también somos personas”.

¿Las críticas y los comentarios en redes sociales afectan a los futbolistas?

“Sí, duelen y se quedan. Yo trato de evitar las redes sociales y muchas veces bloqueo a gente que me escribe o ciertos comentarios. Un mal comentario puede condicionarte y hacerte pensar muchas cosas, incluso dudar de tus capacidades. Hay gente detrás de perfiles falsos que insulta y eso puede afectar si no estás fuerte mentalmente. Por eso creo que hay que alejarse de ese mundo tóxico, enfocarse en trabajar y tratar de que las cosas salgan bien. Si uno hizo todo lo posible y las cosas no salieron bien, debe seguir trabajando y no entrar en esa bola de nieve de las redes sociales”.

¿Qué ha encontrado en Amaranto Perea como entrenador?

“Lo admiro por la persona y por el jugador que fue. Antes que técnico es muy humano con el jugador y eso es muy importante. Le importa tanto el problema personal como el de la cancha, porque para mí esas cosas van de la mano. Es un profesor actualizado que habla desde su experiencia, por todos los años que vivió en un camerino y por lo que hizo con la Selección Colombia. Hay que ser como una esponja y absorber cada día todo el aprendizaje que él nos puede dar”.