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Impresionante atajada de Muslera en Libertadores: ¿es lo que tenía que hacer Ospina en Sudamericana ante Millonarios?

En el partido entre Estudiantes de La Plata y Cusco de Perú se presentó una jugada similar al gol que sufrió Nacional contra Millonarios en sudamericana, pero esta vez no fue gol.

  • David Ospina ha jugado dos mundiales, mientras que el arquero Fernando Muslera ha estado en cuatro citas orbitales. FOTOS: GETTY Y CAMILO SUÁREZ
    David Ospina ha jugado dos mundiales, mientras que el arquero Fernando Muslera ha estado en cuatro citas orbitales. FOTOS: GETTY Y CAMILO SUÁREZ
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
15 de abril de 2026
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Ser guardameta es una responsabilidad que muy pocos quieren asumir, por eso solo 2 de los 22 jugadores que hay en una cancha de fútbol son los encargados de ejercer esta función. Hay que tener una combinación de destreza, habilidad, técnica, trabajo físico y principalmente concentración, para desempeñarse de forma correcta en el arco.

Hay jugadas puntuales en el fútbol que no son mayores a unos segundos. Ese breve instante cuando sale el balón impactado por el rival, donde el guardameta debe estar atento y reaccionar de forma adecuada; si no, unos pocos segundos definen el destino de 90 o más minutos de partido.

Una de las acciones que más se salen del contexto del fútbol es el remate desde atrás de mitad de campo. Cuando la pelota está en posesión de un equipo que se encuentra en su propio campo, casi que el 99% de las veces se buscará salir jugando, ya sea en corto o en largo, aunque en ocasiones hay un “loco” que decide probar a portería desde 55 metros o más.

Justamente, esto fue lo que pasó en Copa Libertadores durante un partido entre Estudiantes de Argentina y Cusco de Perú, donde el jugador Gabriel Carabajal buscó “colgar” al experimentado guardameta uruguayo Fernando Muslera, quien pudo retroceder de forma correcta y contener el remate.

Una maniobra espectacular por parte del charrúa, que evitó el gol al minuto 27 cuando el partido iba 0-0. Se ganó los aplausos de la parcialidad del “León” argentino y sorprendió al narrador Federico Bulos: “¡Muslera! ¡Muslera!, impresionante el arquero de Estudiantes”, mencionó en su relato para ESPN.

¿Es lo que tenía que hacer David Ospina?

La jugada hizo recordar al gol que se volvió viral del delantero argentino de Millonarios, Rodrigo Contreras, que en la fase previa de Copa Sudamericana hizo un remate similar que sí terminó en gol contra Atlético Nacional.

David Ospina fue el portero que recibió el gol del “Tucu”, razón por la que fue criticado por un sector de la hinchada y defendido por otro. Al hacer una comparación, se puede apreciar que David Ospina no usó la misma técnica que Muslera.

Para entender esto, el técnico Miguel Cadavid lo explica de una forma clara: “Cuando el jugador patea, el arquero retrocede y debe decidir al instante. Lo ideal habría sido bloquear la pelota con las dos manos y devolverla hacia adelante, no hacia atrás, porque con una sola mano no se llega”, afirmó el entrenador.

Entre la atajada de Muslera y el gol de Contreras, hay dos grandes diferencias: la velocidad de los dos arqueros y la forma en que se busca atajar el balón. Fernando lo hace a dos manos; David busca llegar solo con una.

Otro de los factores que se había señalado era la edad de Ospina; sin embargo, Fernando Muslera tiene 39 años y el guardameta itagüiseño cumple 38 en agosto de 2026. Así que la regla de los años de vida no es algo que afecte a todos por igual, simplemente existió una equivocación de David, que, dicho sea de paso, no es el único al que le han marcado un gol así.

Otros goles similares

El 22 de junio de 2022, la fanaticada de Atlético Nacional estuvo del otro lado de la emoción. Ese día no sufrió un gol espectacular, sino que celebró una genialidad de Yerson Candelo, quien marcó desde atrás de mitad de cancha nada más y nada menos que en la final del fútbol colombiano ante Tolima.

La estatura tampoco es garantía en estas situaciones, pues el golero de Deportes Tolima aquella noche era el ecuatoriano Alexander Domínguez, quien mide 1,95 metros.

El pasado 18 de noviembre de 2025 le sucedió a Kasper Schmeichel. El experimentado arquero danés, hijo de la leyenda Peter Schmeichel, no pudo hacer nada ante el remate de Kenny McLean y su país, Dinamarca, se despidió de las aspiraciones de ir a la Copa del Mundo.

Siga leyendo: Además de Luis Díaz, estos colombianos llegaron a semis de Champions League

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