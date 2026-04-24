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Federación alemana estudia candidatura para ser anfitriona de un nuevo Mundial de Fútbol

La Federación Alemana de Fútbol (DFB) reveló su intención de buscar ser sede de una próxima Copa del Mundo, desafiando el actual calendario de la Fifa, tras haberlo hecho en 1974 y 2006. ¿Tendrá posibilidad?

  • La Federación Alemana analiza la viabilidad de una candidatura que aproveche su “maquinaria perfecta” de estadios y logística, marcando su territorio frente a las futuras sedes en Arabia Saudí y Marruecos. FOTO: DFB, Getty y Europa Press
    La Federación Alemana analiza la viabilidad de una candidatura que aproveche su “maquinaria perfecta” de estadios y logística, marcando su territorio frente a las futuras sedes en Arabia Saudí y Marruecos. FOTO: DFB, Getty y Europa Press
  • El presidente de la Federación Alemana de Fútbol (DFB), Bernd Neuendorf. FOTO: Getty
    El presidente de la Federación Alemana de Fútbol (DFB), Bernd Neuendorf. FOTO: Getty
  • Algunos estadios de Alemania. FOTO: Getty y DFB
    Algunos estadios de Alemania. FOTO: Getty y DFB
Europa Press
hace 2 horas
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La Federación Alemana de Fútbol (DFB) informó este viernes 24 de abril que está estudiando la posibilidad de presentar una candidatura para albergar en el futuro otra Copa Mundial masculina de la Fifa en categoría absoluta, habiendo destacado su “infraestructura necesaria” y su “experiencia organizativa adecuada”.

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“Alemania aportaría la infraestructura necesaria y la DFB aportaría la experiencia organizativa adecuada. Por eso estamos considerando presentar una candidatura para la Copa Mundial, en la medida en que se están examinando y debatiendo las opciones futuras”, le aseguró este viernes un portavoz de la DFB a la agencia de noticias dpa.

El presidente de la Federación Alemana de Fútbol (DFB), Bernd Neuendorf. FOTO: Getty
El presidente de la Federación Alemana de Fútbol (DFB), Bernd Neuendorf. FOTO: Getty

Eso sí, la DFB advirtió que la Fifa no tiene actualmente en marcha ningún proceso concreto de candidaturas. Bernd Neuendorf, presidente de la DFB, declaró ante el Bundestag alemán el pasado noviembre que, en lo que respecta al Mundial masculino, “en principio podría imaginar” que se abordase esa cuestión “en el futuro” y que ya luego examinarían “en qué condiciones sería viable una candidatura de este tipo”.

Alemania ya organizó el Mundial masculino en los años 1974 y 2006. Más recientemente, organizó la Eurocopa masculina de 2024 y también será la sede de la Eurocopa femenina de 2029.

Algunos estadios de Alemania. FOTO: Getty y DFB
Algunos estadios de Alemania. FOTO: Getty y DFB

El Mundial masculino más inmediato se celebrará del 11 de junio al 19 de julio de este 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Y para la siguiente edición en el año 2030 serán anfitriones España, Portugal y Marruecos, mientras que Arabia Saudí acogerá el torneo en 2034.

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