Homenaje al Tino Asprilla por triplete al Barcelona en Champions con Newcastle, terminó con indirecta a Nacional, ¿por qué?

Anotó tres goles. El primero fue de penalti, después de una falta que le hizo el portero cuando él, “avispado” hizo una diagonal y tocó la pelota dentro del área para dejarlo en el camino. El segundo llegó tras un cabezazo en el que ese hombre de 1,76 metros se levantó como un resorte en medio de defensas más altos que él. En el tercero repitió la forma del anterior. Saltó como un resorte. Mandó el balón al fondo del arco. Puso a celebrar, con euforia, a los aficionados del Saint James Park, que descubrían la magia de las noches de Champions. Para celebrar, el tulueño se persignó. Después, dio una vuelta canela en la que se movió por los aires como un papel llevado por el viento.

¿Asprilla lanzó una “pulla” a Nacional en el homenaje que le hicieron en Inglaterra?

Desde esa noche mágica, hasta hoy, han pasado 28 años. Quiso el destino que este 18 de septiembre, en el regreso del Newcastle a la Champions, le tocara recibir al Barcelona español en su estadio. Por eso, el equipo inglés, conmemorando la noche brillante de Asprilla, le ofreció un homenaje.

“Aquella noche contra el Barcelona del 97. Un hat-trick de Tino Asprilla en una noche mágica que definió al club, demostrando que en el Newcastle United la llama nunca se apaga. 10 horas. 18.09.25”, publicó en sus redes sociales el club inglés acompañado de un video donde aparece Asprilla.