Falcao García y su mensaje de aliento a la hinchada tras volver a Millonarios: “Vamos siempre juntos”

Luego de estar inactivo por ser meses tras haber jugado un año con el equipo azul de la capital, el máximo goleador de la Selección Colombia regresa a la liga local como séptimo refuerzo de Millonarios.

  • El delantero samario de 39 años y máximo goleador de la Selección Colombia fue anunciado como el séptimo refuerzo de Millos para la Liga BetPlay y Sudamericana. FOTO: Manuel Saldarriaga y redes sociales @falcao
  • Falcao en un partido con Millonarios vs. Nacional en el Atanasio Girardot. FOTO: Camilo Suárez
Juan Pablo Álvarez Muñoz
Juan Pablo Álvarez Muñoz

Digital - Alcance

hace 6 horas
El silencio del mercado de pases se rompió con la confirmación de un retorno esperado por la afición azul de la capital del país. Radamel Falcao García vuelve a vestirse con la indumentaria de Millonarios para el primer semestre de 2026.

Le puede interesar: El nueve a las nueve, la publicación de Millonarios que confirmó el regreso de Falcao García al fútbol colombiano

Tras un periodo de seis meses de inactividad, el delantero se integra como la séptima incorporación oficial del plantel profesional, con el objetivo de disputar los títulos de la Liga BetPlay y la Copa Conmebol Sudamericana.

Falcao en un partido con Millonarios vs. Nacional en el Atanasio Girardot. FOTO: Camilo Suárez
Falcao en un partido con Millonarios vs. Nacional en el Atanasio Girardot. FOTO: Camilo Suárez

A pesar de ya haber jugado un año con el club de “sus amores” como el mismo lo ha dicho anteriormente, los hinchas del club Embajador se mostraron divididos en redes con el anuncio del regreso del Tigre. Con un toque de nostalgia, el “último baile” se dará con Millonarios.

Vínculo y compromiso con la hinchada: el mensaje de Falcao

La oficialización del fichaje se produjo mediante una pieza audiovisual distribuida por los canales oficiales del club. Posteriormente, el jugador utilizó su cuenta de Instagram para reafirmar su compromiso con la institución de la cual es seguidor.

En su publicación con más de 150 mil reacciones y acompañada de una fotografía donde sostiene la camiseta del equipo junto a su característica venda azul, el atacante de 39 años expresó: “Vamos siempre juntos, vamos Millonarios”.

El futbolista se integrará de forma inmediata a los trabajos de preparación que el grupo desarrolla en territorio argentino. El calendario de amistosos internacionales incluye enfrentamientos de alto nivel contra River Plate y Boca Juniors.

El primer compromiso tendrá lugar en Uruguay, en el marco de la denominada Serie del Río de la Plata; el segundo encuentro se llevará a cabo en el Estadio La Bombonera, donde se disputará la Copa Miguel Ángel Russo.

Esta nueva etapa representa para el delantero una oportunidad de revancha deportiva bajo las órdenes del director técnico Hernán Torres. En su ciclo anterior, comprendido entre el segundo semestre de 2024 y el primero de 2025, el atacante registró un balance de 11 goles en 29 partidos disputados.

Sanción administrativa y debut oficial

El propósito central de este regreso, de acuerdo con las directivas del club, es la consecución del campeonato local, un logro pendiente en su trayectoria con el conjunto azul, con el cual lleva 11 goles.

Pero a pesar de su incorporación inmediata a los entrenamientos, el estreno de Radamel Falcao García en la competición oficial deberá postergarse. El jugador tiene una sanción de cuatro fechas impuesta por el Comité Disciplinario de la Dimayor, derivada de sus polémicas declaraciones que dijo antes de irse sobre el arbitraje.

Debido a este correctivo, se perderá los enfrentamientos contra Atlético Bucaramanga, Junior de Barranquilla, Deportivo Pasto e Independiente Medellín. Su aparición en el campo está prevista para la quinta jornada frente a Deportivo Cali en el estadio de Palmaseca.

También le puede interesar: Falcao García es un negocio redondo para Millonarios, ¿cómo impactó su presencia las finanzas del club bogotano?

