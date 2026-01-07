Falcao García y su mensaje de aliento a la hinchada tras volver a Millonarios: “Vamos siempre juntos”

El silencio del mercado de pases se rompió con la confirmación de un retorno esperado por la afición azul de la capital del país. Radamel Falcao García vuelve a vestirse con la indumentaria de Millonarios para el primer semestre de 2026.
Tras un periodo de seis meses de inactividad, el delantero se integra como la séptima incorporación oficial del plantel profesional, con el objetivo de disputar los títulos de la Liga BetPlay y la Copa Conmebol Sudamericana.