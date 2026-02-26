x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

Pico y Placa Medellín

domingo

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

Multimedia
hace 1 hora
bookmark

“Prometí salir adelante por mi familia”: el lado más humano de Morelos

hace 1 hora
John Eric Gómez

El delantero Alfredo Morelos habla sin filtros sobre su presente dentro y fuera de la cancha: la presión, sus raíces humildes, el dolor por su tierra y la promesa familiar que sigue marcando cada paso de su vida. Una conversación íntima que revela al hombre detrás del goleador....

Deportes

