Muerto en masacre de Titiribí, Antioquia, sería uno de los mejores montadores de mulas de Colombia

La muerte de Nicolás Caro Ángel, de 34 años, en la masacre que dejó a tres personas muertas, incluido él, tiene consternado al mundo de la cabalgata en Colombia. Este hombre sería uno de los mejores montadores de mulas de silla del país, más allá de ser hermano de Santiago Caro Ángel, alias Tony, condenado cabecilla de la banda San Pablo. Caro Ángel fue asesinado, junto con dos hombres que serían sus trabajadores, en el sector La Sabaleta, de Titiribí, Suroeste antioqueño, cuando se transportaba en su camioneta. Al parecer, hombres armados los interceptaron y, luego de hacerlos bajar del vehículo, los acribillaron en el centro de la vía.

Además del montador, en este crimen falleció Juan Stiven Zapata Guzmán, de 28 años, y una tercera persona que no fue identificada en el sitio, pues no se le encontraron documentos. Ambos acompañaban a Nicolás cuando ocurrieron los hechos, en los que no hay claridad plena hacia dónde se desplazaban. Según trascendió, cuatro hombres hicieron presencia en la finca La Tejana, propiedad de Caro Ángel, sobre las 11:00 de la noche del martes y les dijeron que debían desplazarse hacia otro lugar para acudir a una reunión de negocios. Entérese: Encontraron los cuerpos de tres hombres en una vía de Titiribí Algunos testigos habrían hecho mención de que los presuntos victimarios llegaron a la propiedad mostrando armamento de largo alcance en dos motocicletas. Solo uno de ellos habría entrado a la propiedad para convocar el encuentro. Este crimen ocurrió horas antes de que el montador de mulas de silla se desplazara hacia Bucaramanga, donde se preparaba para participar en la Feria Nacional Equina, que comenzó el pasado miércoles y lo tenía programado como una de sus mayores figuras.

Nicolás Caro Ángel había recibido múltiples reconocimientos nacionales e internacionales por sus habilidades para montar mula de silla. FOTOS: REDES SOCIALES

De hecho, era el actual poseedor del título como el mejor montador de mulas de silla de Colombia y hacía parte de la Asociación Colombiana de Criados de Asnales y Mulares. Además de tener estas especies en su finca, era montador del criadero Suiza Mejía, en Titiribí, municipio que es conocido como la capital mundial de la mula de silla.

Móviles del crimen

La muerte de este montador y sus trabajadores estaría relacionada con una retaliación de la banda La Miel contra la de San Pablo, por cuyos vínculos su hermano se encuentra en prisión, purgando una condena por el delito de concierto para delinquir en la cárcel La Paz, de Itagüí. No se descartan otras hipótesis que vincularían directamente al fallecido. El comandante de la Policía Antioquia, coronel Luis Fernando Muñoz, explicó que estos hechos son atribuidos a integrantes del grupo delincuencial La Miel, que delinquen en el municipio de Caldas y localidades vecinas como Amagá, Titiribí y Angelópolis. Le puede interesar: Capturaron a alias Chester, el presunto responsable de tres asesinatos en el sur del Valle de Aburrá entre diciembre y enero Por su parte, José Lesmes, director operativo de la Secretaría de Seguridad de Antioquia, explicó que “esto se trata de una venganza entre estos dos grupos organizados por el control de las rentas ilegales en esta parte del departamento”. Pero este no era el primer atentado en contra de este montador de mulas por parte de la banda La Miel. A mediados del año pasado intentaron atacarlo dentro de su residencia, en este municipio ubicado a 59 kilómetros de Medellín (1 hora y 30 minutos por carretera), en un hecho del que resultó ileso.