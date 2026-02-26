x

MinDefensa Pedro Sánchez ordena búsqueda urgente de candidatos desaparecidos en Cauca y Cesar

En medio de la creciente preocupación por la seguridad electoral, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que se activaron todas las capacidades operativas para ubicar a los candidatos Andrés Vásquez y Ana Libia Guetio, reportados como desaparecidos en Cesar y Cauca.

  • Pedro Sánchez afirmó que la Fuerza Pública activó investigación criminal, inteligencia, búsqueda y rescate para dar con el paradero de los aspirantes desaparecidos. FOTO: Colprensa.
Andrea Lara
hace 2 horas
bookmark

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció la activación inmediata de “toda la capacidad y determinación” de la Fuerza Pública para encontrar a los candidatos Andrés Vásquez Mejía y Ana Libia Guetio, reportados como desaparecidos en Cesar y Cauca.

En contexto: Denuncian la desaparición de Ana Libia Guetio, candidata indígena a curul de paz en Cauca

Según detalló el jefe de la cartera de Defensa, Vásquez —aspirante al Senado por el Partido Conservador— fue visto por última vez en Pelaya (Cesar), mientras que Guetio, candidata a la Cámara Especial por la Paz, desapareció en zona rural de El Tambo (Cauca).

“Estamos actuando con toda la capacidad y determinación de la Fuerza Pública para encontrarlos y traerlos sanos y a salvo a sus hogares”, señaló el ministro en un mensaje público.

Indicó que se activaron de manera inmediata todas las capacidades de las Fuerzas Militares de Colombia y la Policía Nacional de Colombia, incluyendo componentes de investigación criminal, inteligencia, búsqueda y rescate.

Siga leyendo: Reportan desaparición de Andrés Vásquez, candidato al Senado, en el Cesar: hallan su vehículo con las puertas abiertas

Sánchez enfatizó que la Fuerza Pública no permitirá que el miedo o la violencia interfieran en el ejercicio de los derechos políticos. “La institucionalidad está firme, el Estado está presente y no descansaremos hasta esclarecer estos hechos. Colombia no retrocederá ante la criminalidad”, afirmó.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para suministrar información que contribuya a la ubicación de los candidatos, garantizando absoluta reserva y protección a quienes colaboren.

Las autoridades habilitaron las líneas 107 y 157, así como los números de los GAULA 147 y 165, para recibir datos que puedan ser clave en la búsqueda.

La activación de estos protocolos se da en medio de un creciente clima de preocupación por la seguridad de candidatos en varias regiones del país, en plena recta final del proceso electoral.

¿Qué está pasando con los candidatos en Colombia?

La desaparición de Guetio y Vásquez se da en un contexto de creciente riesgo electoral.

Días antes, la senadora Aída Quilcué, del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), fue víctima de un intento de secuestro en la vía entre Inzá y Totoró (Cauca), donde permaneció retenida junto a su esquema de seguridad hasta que la presión de la Guardia Indígena logró su liberación.

Estos hechos se suman al asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en junio de 2025 y al atentado contra el senador Jairo Castellanos, en el que murieron dos de sus escoltas.

Lea más: Aida Quilcué defiende la paz total, pese a su secuestro: “Desescalar la guerra no solo se hace combatiendo”

La Defensoría del Pueblo ha advertido en su más reciente alerta temprana que los aspirantes a curules de paz en territorios Citrep enfrentan riesgos especiales por la presencia de grupos armados ilegales y la débil presencia institucional.

Mientras avanzan las horas sin noticias de Ana Libia Guetio, organizaciones sociales y sectores políticos reiteran el llamado a garantizar condiciones de seguridad para quienes participan en el proceso democrático.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Dónde desaparecieron los candidatos?
Andrés Vásquez fue visto por última vez en Pelaya, Cesar, donde su carro fue hallado abierto. Ana Libia Guetio desapareció en la zona rural de El Tambo, Cauca
¿Qué acciones está tomando el Ministerio de Defensa?
El ministro Pedro Sánchez ordenó el despliegue de componentes de inteligencia, investigación criminal y fuerzas especiales de la Policía y el Ejército para localizar a los candidatos
¿Cuál es el nivel de riesgo para los candidatos a las Curules de Paz (Citrep)?
Según la Defensoría del Pueblo, los candidatos Citrep tienen un riesgo extremo debido a que compiten en territorios con baja presencia estatal

