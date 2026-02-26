MinDefensa Pedro Sánchez ordena búsqueda urgente de candidatos desaparecidos en Cauca y Cesar

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció la activación inmediata de “toda la capacidad y determinación” de la Fuerza Pública para encontrar a los candidatos Andrés Vásquez Mejía y Ana Libia Guetio, reportados como desaparecidos en Cesar y Cauca.
Según detalló el jefe de la cartera de Defensa, Vásquez —aspirante al Senado por el Partido Conservador— fue visto por última vez en Pelaya (Cesar), mientras que Guetio, candidata a la Cámara Especial por la Paz, desapareció en zona rural de El Tambo (Cauca).
“Estamos actuando con toda la capacidad y determinación de la Fuerza Pública para encontrarlos y traerlos sanos y a salvo a sus hogares”, señaló el ministro en un mensaje público.