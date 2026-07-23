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Video | Fabián Ruiz y Gavi fueron recibidos en su pueblo con tomates tras ser campeones del Mundial

Los mediocampistas, originarios de Sevilla, salieron de la plaza de su municipio con varios tomates encima, esto haciendo alusión a una tradición de su pueblo.

  • Los volantes Gavi y Fabián Ruíz son originarios de Los Palacios y Villafranca en Sevilla. Foto: Xinhua
    Los volantes Gavi y Fabián Ruíz son originarios de Los Palacios y Villafranca en Sevilla. Foto: Xinhua
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 5 horas
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Dos jugadores de la Selección España, Fabián Ruíz y Gavi, fueron recibidos con tomates en su pueblo natal, Los Palacios y Villafranca, en Sevilla, tras su regreso luego de haber ganado el Mundial. Los volantes del PSG y Barcelona recibieron, literalmente, lo que pesan.

Tras obtener su segunda copa del mundo en un certamen donde no perdieron ningún partido y donde nunca estuvieron por debajo del marcador, la plantilla ibérica celebró a inicios de semana la obtención del título en las calles de Madrid, donde miles de aficionados salieron a recibirlos y a festejar.

Luego de esos homenajes, los dos futbolistas originarios de Sevilla se desplazaron a la plaza de su municipio a realizar un ritual característico: el pesaje de los jugadores.

Lea también: Video | La Copa ya está en “casa”: la Selección de España llegó a Madrid para celebrar el título mundial

Esta ceremonia, realizada en el Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca, indica que, en agradecimiento a quienes enaltecen a su municipio, pesan a cada jugador y, de acuerdo a lo que marquen las básculas, se les entrega los kilos de esta hortaliza.

Con este escenario, los palaciegos le entregaron al volante del Paris Saint Germain 84 kilos de tomate mientras que el volante de 21 años del FC Barcelona se hizo acreedor de 68 kilos, siendo esto un total de 152 kilos de tomate “bombón colorao”.

La curiosa ofrenda de parte del pueblo de Los Palacios y Villafranca de Sevilla se da como un gesto que simboliza la unión de los dos grandes orgullos del municipio: su tierra fértil y su talento deportivo.

El municipio palaciego tiene a este tipo de tomate como su producto más emblemático y el símbolo de la identidad agrícola. Esta hortaliza representa para ellos el “oro rojo” que hace que esta región sea un referente en España.

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No son los primeros en ganarse este honor. En el 2010, Jesús Navas también recibió kilos de esta hortaliza luego de ser campeón mundial con España en Sudáfrica. En 2012 y 2024 repitió tras haber sido parte de las plantillas ganadores de la Eurocopa de estos años. José Antonio Rueda, piloto de Moto3 también fue festejado con este ritual tras salir campeón de su categoría en el 2025.

Siga leyendo: ¿Cuánto dinero se llevará España por ganar el Mundial 2026? La millonaria cifra que paga la FIFA

Preguntas y respuestas

¿Por qué Fabián Ruiz y Gavi recibieron tomates tras ganar el Mundial con España?
Porque en Los Palacios y Villafranca existe una tradición para homenajear a los deportistas que enaltecen al municipio. Los jugadores son pesados y reciben en tomates el equivalente a su peso como símbolo de reconocimiento y orgullo local.
¿Cuántos kilos de tomates recibió cada jugador español?
Fabián Ruiz recibió 84 kilos de tomates y Gavi obtuvo 68 kilos. En total, el municipio entregó 152 kilos de tomate “bombón colorao” durante el homenaje.

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