Este viernes arranca el Sudamericano femenino sub 17 en Paraguay, este es el calendario de Colombia

La Selección Colombia femenina Sub 17 ya está instalada en Paraguay para el inicio del Sudamericano de la categoría que da cuatro cupos al Mundial de Marruecos.

Las dirigidas por Carlos Paniagua descansan en la primera fecha del torneo que arranca este viernes con los duelos Bolivia-Chile y Paraguay-Argentina, del grupo de las cafeteras.

El torneo se extenderá hasta el 9 de mayo cuando se conocerá al campeón y las cuatro selecciones clasificadas al Mundial de Marruecos previsto para finales de octubre (del 17 al 7 de noviembre).

Hay que recordar que Colombia ya fue campeón de este certamen en 2008 y ha sido subcampeona en cuatro ocasiones (2013, 2018, 2022 y 2024). Además en 2022 logró el subtítulo del Mundial en India, al perder la final contra España, siendo este, el resultado más importante del país a nivel del fútbol mundial.