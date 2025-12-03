Diciembre, mes de finales en el FPC: estas serían las fechas para definir los campeones de Liga y Copa en Colombia

El calendario de la Dimayor para cerrar la temporada 2025 se acumuló en diciembre. El fútbol colombiano, en su recta final, debió estirar la campaña una semana más a causa de un imprevisto: el aplazamiento de un partido clave en la jornada 18 por la realización de un evento cultural en la ciudad de Tunja. Le puede interesar: Wílmar Roldán pitará el clásico Nacional-DIM este jueves en el Atanasio Girardot Esta modificación obligó a la Dimayor a concentrar en las próximas semanas los desenlaces tanto de la Liga BetPlay como de la Copa BetPlay o Colombia. Aunque la Copa debía concluir a principios de noviembre, los cambios constantes forzaron su reubicación en la agenda hasta diciembre. Ahora, la definición de ambos certámenes es fundamental, pues otorgan los cupos colombianos a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana de 2026, de manera que desde la entidad que rige el FPC informaron las fechas tentativas —no oficiales aún— para dichas finales.

Las fechas de las finales apretadas

El remate de la temporada resultará inusual. Según informaron en El VBar Caracol, las finales de los dos torneos se jugarán con apenas tres días de diferencia, lo que compacta el cierre del año deportivo y exige un máximo rendimiento a los equipos clasificados. Según el reporte, la Liga BetPlay disputaría sus partidos finales entre el domingo 14 y el sábado 20 de diciembre. Esto se daría una semana después de que terminen los cuadrangulares semifinales, los cuales entran en la disputa de su quinta fecha. Actualmente, seis equipos mantienen opciones de clasificar a la final del Torneo Finalización. Este número podría reducirse a los dos clasificados entre el 3 y 4 de diciembre si Junior y Deportes Tolima aseguran la victoria en los grupos A y B, respectivamente. Por su parte, los juegos de la final de la Copa Colombia estarian programados para el jueves 11 y el miércoles 17 de diciembre. Este esquema sitúa la definición del segundo campeonato de la Dimayor muy cerca de la final de Liga, especialmente si Nacional o Medellín llegan a conseguir el cupo a ambas instancias.

El posible operativo ante la final paisa de Copa

Como se explicó, la Dimayor tiene previsto un espacio en diciembre para la coronación de los campeones de liga y copa, aunque esto implicará que los jugadores dispongan de solo un mes de descanso, ya que la Liga BetPlay 2026 comenzaría el próximo jueves 15 de enero. Con la final netamente paisa en la Copa, las autoridades de Medellín se preparan. La Alcaldía, la Policía y el equipo de logística planean un operativo para garantizar la seguridad de los dos encuentros en el estadio Atanasio Girardot, evaluando tener ambas hinchadas en los dos partidos. Esta será la segunda vez que se define un título entre los dos conjuntos de la capital antioqueña, después de lo ocurrido en la Copa Mustang 2004-I, en donde el Independiente Medellín se llevó el campeonato liguero.

La propuesta de algunos cambios estructurales para 2026