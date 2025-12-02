Félix y Susana, un programa para aprender y prevenir abuso en la niñez

Hace 17 años, personal médico de Sura (entonces Susalud), empezó a identificar en consulta diversas situaciones de abuso y maltrato, que en muchas familias estaban normalizadas. Con esta información, se acercaron a la Fundación Sura, que respondió con la creación de Félix y Susana, un programa que tiene tanto de educación como de lúdica y entretenimiento, para que los niños y niñas aprendan tomar de decisiones informadas sobre su cuerpo, su vida y sus relaciones. Le puede interesar: Manuela Mejía, la médica paisa que quiere tratar cuerpo, mente y espíritu Desde entonces, el programa ha acompañado a cerca de 200.000 niños y niñas y más de 50.000 familias, no solo en Colombia, donde ha tenido presencia en 12 departamentos, sino también en El Salvador y República Dominicana. Aun así, las cifras siguen siendo preocupantes. Solo en Medellín, según datos revelados por la alcaldía, entre junio de 2024 y junio de 2025, se registraron 690 llamadas al 123 por casos de violencias sexuales contra niñas, niños y adolescentes. De esos, el 43 % se originaron en el hogar, el 24 % ocurrieron en el transporte público y el 7% en el espacio público. Hay mucho trabajo por hacer. Por eso, la Fundación Sura sigue ampliando el programa de Félix y Susana, que acaba de estrenar una nueva temporada animada y videojuegos diseñados para ayudar a la niñez a reconocer riesgos, cuidar su cuerpo y fortalecer su autonomía.

“Hablar con niñas y niños sobre su cuerpo, sus emociones y sus relaciones no solo previene la violencia, también permite que sus actos cotidianos se den desde la autonomía, el respeto y la empatía”, dice Tatiana Henao, coordinadora de educación de Fundación SURA. Además, en estos años el programa también ha ampliado su red. Ya no sólo está en instituciones educativas, sino también en ludotecas, un hogar de paso, una casa de la cultura y una corporación cultural. Aunque el programa va más allá de esos espacios, pues casi todo el contenido que se ha desarrollado en estos años está disponible en la página web de la fundación, al alcance de maestros, familias, cuidadores y cualquiera que este interesado. “Entendimos que no nos podíamos quedar solo en las escuelas porque hay muchos entornos que así no estén designados educativos, lo son y los niños necesitan estar protegidos y cuidados en cualquier espacio, y en todos esos espacios también debe haber claridad sobre la activación de rutas y de herramientas para que los entornos sean seguros y claros”, dice Henao.



En la web de la Fundación Sura (www.fundacionsura.com/iniciativas/felix-y-susana) está disponible el contenido. Hay material educativo, es decir, guías de uso pedagógico sobre diversos temas como diversidad, emociones, derechos y responsabilidades, sana convivencia, valoración del entorno, el cuerpo y su funcionamiento y la prevención del abuso, la violencia y el maltrato. Los juegos de Félix y Susana, la serie, un proyecto musical, una revista y otro montón de contenido en diversos formatos. Lo último en estrenarse, el pasado mes de noviembre, fue la tercera temporada de la serie y dos nuevos videos juegos Conociéndome y Descubriéndome. Estos nuevos contenidos están enfocados en fortalecer en los niños y niñas el conocimiento de su cuerpo, el lenguaje con que se nombra intentando que no haya tabúes, para que no haya lugar a abusos. Pero sobre todo en ampliar el alcance del programa.

“Entendimos que el material físico es muy importante, porque permite la mediación del aprendizaje, pero que ahora también hay otras herramientas que le podíamos entregar a las familias para que se apoyen y puedan reforzar el mensaje”, dice Henao. El programa está enfocado en niños desde los 4 a los 12 años, aunque realmente no es sólo para niños, o mejor dicho, es también para los niños que fuimos los adultos. Para hablar de prevención y espacios seguros, los adultos y cuidadores, también deben repasar y repensar su infancia, es la única forma de dejar de normalizar las formas de abuso y de violencia. Para saber más: Día de la lucha contra el sida: ¿Cómo un virus de simios ha provocado la muerte de 44 millones de personas? Aunque los tiempos han cambiado. En los 17 años que lleva en marcha el programa, se ha generado mucha más conciencia frente a estas problemáticas, las denuncias y las rutas para activarlas. “Hay mucha más responsabilidad también en las familias, en hacer seguimiento y cuidar y proteger a los niños porque había un asunto que se había invisibilizado y es que es en la familia o el núcleo cercano donde hay más abusadores. Creo que ya este asunto se ha entendido, se ha reconocido y se le cree mucho más a los niños”, dice Henao. Con el lanzamiento de esto nuevos contenidos y recursos educativos, Félix y Susana refuerza y promueve la conversación alrededor de estos temas.

