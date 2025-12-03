¿Qué fue lo que pasó en la tensionante sesión del Consejo Superior de la U. de A. a la que asistió Wilmar Mejía?

La Universidad de Antioquia esperaba tener una crucial jornada este miércoles en la que se iban a tomar decisiones que podían redefinir el rumbo de la institución, que desde hace varias semanas se mantiene en vilo ante la incertidumbre de si continuará o no Wilmar Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y delegado del presidente Gustavo Petro ante el Consejo Superior.
Mejía sorprendió al acudir nuevamente a una sesión del Consejo Superior, pese a la controversia que lo rodea, en un escenario cargado de expectativas y tensiones internas. Esta es la segunda vez en una semana que asiste a una reunión del Consejo Superior: la primera fue a una sesión de la comisión financiera del órgano universitario, el 2 de diciembre, donde asistentes afirmaron que el delegado estuvo conectado “con absoluta tranquilidad y sin pudor alguno”; y la segunda fue este 3 de diciembre, cuando su presencia reabrió el debate y la persistente pregunta que ha tenido la universidad, la Gobernación y la Asamblea de Antioquia: ¿hasta cuándo podrá seguir ocupando esta silla como delegado en medio de las tensiones y polémicas que han marcado su permanencia?.