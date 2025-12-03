Judicializan a menor por el homicidio de Jean Claude Bossard en robo en el norte de Bogotá

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías las evidencias que demostrarían la responsabilidad de un adolescente de 16 años en el homicidio de Jean Claude Bossard, un joven de 29 años asesinado el pasado 2 de diciembre en la localidad de Usaquén, norte de Bogotá.

El crimen ocurrió cuando dos hombres que se movilizaban en una motocicleta con placas falsas intentaron robar a la víctima, quien opuso resistencia y recibió dos disparos, uno de ellos en el pecho, que le habrían causado la muerte de manera inmediata.

De acuerdo con el ente acusador, el menor y otro hombre abordaron e intimidaron a Bossard con un arma de fuego en vía pública del barrio Chicó Navarra. En medio del forcejeo, el adolescente habría accionado el arma en repetidas ocasiones.

Minutos después, y tras una rápida reacción de la Policía Nacional, los uniformados se enfrentaron con los ladrones: uno de ellos murió en el lugar y el menor fue capturado herido, en situación de flagrancia.