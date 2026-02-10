El estadio Azteca de México corre el riesgo de quedarse sin el partido inaugural del Mundial 2026, ¿por qué?

No obstante, en los últimos días creció el rumor de que las obras de adecuación del escenario deportivo no estarán listas para el Mundial Norteamérica 2026. Así lo manifestó el empresario mexicano Emilio Azcárraga Jean, dueño del estadio y del Club América, que hace las veces de local en ese lugar, mítico en la historia del balompié latinoamericano. El hombre manifestó que el escenario no estará terminado antes del torneo. De hecho, aseguró que las obras que no se entreguen se finalizarán una vez finalice el torneo, en el que se tiene programado que el Azteca albergue cinco encuentros: uno de ellos el Colombia-Uzbekistán con el que ambos elencos debutarán en la Copa del Mundo.

¿Qué ha dicho la Fifa sobre el tema?

De acuerdo con datos de Valora Analitik, la remodelación del Azteca costó 150 millones de dólares. La inversión estuvo enfocada en cambiar la silletería, mejorar los accesos, crear zonas VIP, darle una nueva conectividad, seguridad e iluminación, pedidos mínimos de la Fifa para un torneo como el que se jugará en el verano de este año.

Sin embargo, se estima que el parqueadero del estadio no estará listo, así como algunos ajustes de la estructura que serán complementarios. Eso llevó a que Fifa encendiera las alarmas. El ente rector del fútbol pide la entrega del escenario deportivo un mes antes del inicio del torneo, para hacer adecuaciones.