El estadio Azteca de México corre el riesgo de quedarse sin el partido inaugural del Mundial 2026, ¿por qué?

Faltan cuatro meses para el inicio del Mundial 2026. El juego inaugural entre México y Sudáfrica, que emula el juego inicial del torneo que se realizó en 2010, está programado para disputarse el 11 de junio en el estadio Azteca de CDMX. Ese escenario deportivo, que albergó su último partido mundialista el 29 de junio de 1986, cuando se disputó la final del torneo que ganó Argentina.
El escenario de la capital de México es el único que podría tener tres partidos inaugurales de la Copa del Mundo en la historia del balompié. El escenario albergó los primeros encuentros de las ediciones de 1970, que ganó el seleccionado de Brasil con Pelé como figura, y la del 86, en la que Diego Maradona figuró.