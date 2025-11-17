España busca igualar el récord de Italia y sellar el pase al Mundial de 2026

Tras superar la marca de la época de Vicente del Bosque, España se fijó igualar la de Italia, que mantiene el récord mundial con 31 partidos oficiales sin perder, ante Turquía el martes en Sevilla, que supondría además sellar el boleto al próximo Mundial de fútbol. Los hombres de Luis de la Fuente ya escribieron el sábado, con su victoria frente a Georgia (4-0) en Tiflis, otra página brillante del palmarés de La Roja al batir el registro de los campeones del mundo en Sudáfrica. Entérese: Escándalo en África: Nigeria acusa a Congo de usar vudú en penales tras eliminación del Mundial 2026 Con el pase prácticamente sellado a la cita mundialista que se celebrará el próximo año en Estados Unidos, México y Canadá salvo un desenlace inesperado (España debería perder por una diferencia de siete goles o más) el combinado español se acerca a la mejor racha invicta de todos los tiempos. La Roja del “tiqui-taca” impuesto por Xavi Hernández y Andrés Iniesta (autor de único tanto en la final del Mundial de 2010 ante Países Bajos) encadenó 29 encuentros sin perder, con 24 victorias y cinco empates. Además de conquistar el torneo más relevante del mundo a nivel de selecciones, también se alzó con las Eurocopas de 2008 y 2012.

19 goles a favor y 0 en contra

Parecía un listón insuperable, pero la España de De la Fuente ha conseguido mejorarlo, al menos en resultados. Desde el 28 de marzo de 2023, cuando España cayó 2-0 ante Escocia en Glasgow durante la fase de clasificación para la Eurocopa 2024, un tropiezo que cuestionó el inicio del proyecto del técnico riojano, España no conoce la derrota. La selección, que ha encontrado frescura en su estilo, solidez defensiva y una mayor efectividad de cara a la portería rival (19 tantos y cero goles encajados en cinco partidos de la fase de clasificación), ha cosechado 25 triunfos y 5 empates desde entonces. “Siento admiración y orgullo por dirigir a una generación de futbolistas excepcionales. Superar una marca establecida por una generación de jugadores inolvidable tiene mucho mérito”, afirmó De la Fuente en rueda de prensa posterior al duelo ante Georgia. Lea: Luis Rubiales reaparece en televisión y se defiende tras beso a Jenni Hermoso: “No le pido perdón, ella me dijo ‘vale’” “Nos toca seguir adelante, cosechando resultados y creciendo de cara a los objetivos tan ilusionantes que tenemos por delante”, agregó el preparador español. Estos resultados se han plasmado en títulos: Liga de Naciones en 2023 y la Eurocopa de Alemania de 2024.

Aunque este año no pudo revalidar la Liga de las Naciones al caer en los penales ante Portugal tras empatar en los 90 minutos, una derrota que no cuenta oficialmente, al tenerse en cuenta el resultado al final del tiempo reglamentado. “Hay muchos motivos para seguir ganando, pero el más importante es que estos futbolistas no se cansan de ganar”, declaró De la Fuente en conferencia prensa previa al duelo ante Turquía.

“Estilo de juego consolidado”