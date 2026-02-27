Equipo de FIFA revisará seguridad y movilidad en México para el Mundial 2026

La FIFA enviará una comisión a México para revisar asuntos como la seguridad y la movilidad rumbo al Mundial de fútbol 2026, informó este viernes la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum.
La mandataria sostuvo el jueves una llamada telefónica con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien reiteró su confianza en México como sede del Mundial de fútbol 2026, según reportó el mismo directivo.
“Me aseguró la realización del Mundial en nuestro país y acordamos que un equipo de la FIFA va a venir de todas maneras para revisar varios temas”, explicó Sheinbaum en su conferencia de prensa matutina.