Tres primeros casos de sarampión importado; MinSalud recomienda dosis de refuerzo si viaja a México, Canadá y EE. UU.

El Ministerio de Salud confirmó los tres primeros casos de sarampión en Colombia. Las autoridades sanitarias precisaron que se trata de contagios importados en jóvenes entre los 28 y 35 años que habían viajado recientemente al exterior. Entre los casos confirmados se encuentra el detectado la semana pasada en Bogotá, que encendió las alertas del sistema de vigilancia epidemiológica, según el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social. Entérese: ¿Qué es el sarampión, cuáles son sus síntomas y qué se hace en el país para prevenir un brote? De acuerdo con las autoridades, los tres pacientes adquirieron el virus fuera del país. Tras la confirmación, se activaron los protocolos de cerco epidemiológico para identificar y monitorear a las personas que pudieron haber tenido contacto estrecho con los casos.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, informó que se adoptarán medidas adicionales ante el aumento de contagios de sarampión en varios países de América. Entre las acciones anunciadas están el refuerzo de las jornadas de vacunación, el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica y la intensificación de los controles para evitar la propagación del virus en el territorio nacional.

Antes de eso, el Ministerio de Salud, junto con el Instituto Nacional de Salud (INS), expidió la Circular 004 de 2026 para fortalecer la vacunación, intensificar la vigilancia epidemiológica y prevenir la importación de casos. La medida se da luego de que cuatro casos sospechosos, todos con antecedente de viaje internacional, entraran en estudio en el país. Uno ya fue descartado y tres permanecen bajo análisis en el Laboratorio Nacional de Referencia. Puede leer: MinSalud estudia sospecha de un caso de sarampión en un hombre que habría llegado desde México

¿Qué está pasando con el sarampión en América?

El panorama en el continente genera inquietud. Según la Organización Mundial de la Salud, en 2025 se confirmaron 247.623 casos en 179 países. Solo en las Américas se reportaron 14.891 contagios, una cifra 32 veces superior a la de 2024. En Estados Unidos, el Centers for Disease Control and Prevention confirmó 588 casos en 17 jurisdicciones hasta finales de enero de 2026. Canadá perdió en noviembre de 2025 su estatus de país libre de sarampión tras registrar más de 5.400 casos en ese año. México, uno de los anfitriones del Mundial, también reporta miles de contagios.

