Tras la brillante actuación de Luis Suárez, prográmese con los futbolistas colombianos en el exterior este fin de semana

El colombiano Luis Suárez lideró este viernes la victoria 3-0 del Sporting de Lisboa sobre el Estoril con un doblete en el primer tiempo, llegando a 22 goles en 23 partidos mientras se habla del interés de Liverpool y Newcastle por ficharlo.

El delantero quedó a cuatro tantos del récord de Jackson Martínez en una misma temporada en Portugal y mantiene a su equipo en la pelea por el liderato con 61 puntos, a 4 del Porto.

Este sábado es el turno de Lucho

La Bundesliga entra en su recta final y la definición de la temporada 2025-2026 promete ser intensa, especialmente para los “Gigantes de Baviera”, el apodo con el que se conoce al Bayern Múnich.

El equipo de Luis Díaz, dirigido por el entrenador belga Vincent Kompany, tendrá un duelo clave frente a su archirrival, el Borussia Dortmund, que podría definir su camino hacia su título número 35 a nivel local.

Con la conducción de Luis Díaz, Michael Olise y Harry Kane, el Bayern buscará mantener su ventaja de ocho puntos sobre el Dortmund, a falta de 10 fechas para el cierre de la liga alemana. El partido se jugará este sábado en el Signal Iduna Park, de Dortmund, a partir de las 12:30 p. m. (hora de Colombia) y se podrá ver a través de ESPN y de la aplicación Disney Plus Premium.

Otros colombianos en acción

La jornada del fin de semana también contará con una notable presencia de futbolistas colombianos en distintos escenarios internacionales.

A las 11:00 a.m., Jhon Córdoba y el Krasnodar enfrentarán al Rostov en Rusia; mientras que a las 12:00 del mediodía, Dávinson Sánchez y Yáser Asprilla jugarán con el Galatasaray frente al Alanyaspor. Al mismo tiempo, Johan Mojica estará con el Mallorca frente a la Real Sociedad en España. Más temprano (7:30 a.m.) en Inglaterra, Ian Poveda y el Sunderland visitarán al Bournemouth. Por la tarde, Santiago Arias con Independiente de Argentina se enfrentará a Central Córdoba a las 6:00 p. m., y a las 8:15 p. m., Diego Herazo y San Lorenzo visitarán a Talleres de Córdoba.

El domingo continuará la actividad de colombianos en el exterior, con Daniel Muñoz y Jéfferson Lerma jugando desde las 9:00 a. m. con el Crystal Palace frente al Manchester United. Al mediodía, Duván Zapata y el Torino recibirán a la Lazio en Italia, mientras que a las 12:30 p.m., Cucho Hernández y el Real Betis recibirán al Sevilla en España. La jornada culminará a las 2:45 p. m., cuando Devis Vásquez y la Roma enfrenten a la Juventus.

La fecha representa una gran oportunidad para que los futbolistas colombianos sigan consolidándose en Europa y América, demostrando su influencia en distintos clubes y ligas del continente.