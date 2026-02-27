Más de 270 personas se desplazaron en Segovia tras masacre de familia con un dron

La muerte de una madre y sus dos hijos, luego de ser atacados dentro de su casa con un dron el pasado jueves, tuvo sus consecuencias sociales. Más de 125 personas de dos veredas de la lejana ruralidad del municipio de Segovia se desplazaron hacia el casco urbano, asegurando que la guerra que les quitó a tres de sus vecinos los hace sentir inseguros dentro de sus viviendas. Esto ocurrió en medio de las confirmaciones de las fuerzas militares, que señalaron al cuarto frente de las disidencias de las Farc, grupo que tiene como cabecilla a Alexánder Díaz Mendoza, alias Calarcá, y que en esta parte de Antioquia estaría bajo el control de Luis Antonio Montoya Muriel, alias Fiera o Jhon. En contexto: Dron cargado de explosivos cayó sobre una casa y mató a tres personas en Segovia, Antioquia

Lo que concierne al desplazamiento masivo, entre jueves y viernes comenzaron a llegar a la vereda Arenales, personas residentes de estas zonas. Según el censo dado a conocer por la Alcaldía de Segovia, 30 familias llegaron desde La Jagua, donde ocurrió la masacre, y otras 25 desde El Pescado, una de las más cercanas a donde ocurrió este hecho. Esta situación está comenzando a generar una crisis alimentaria en Arenales, puesto que por la cantidad de personas que llegaron de estas dos veredas la comida para los residentes está comenzando a escasear. Por esta razón están pidiendo apoyo a la administración de este municipio del Nordeste antioqueño o a la misma Gobernación de Antioquia.

Para intentar retomar la situación de orden público en estas dos veredas, ubicadas a cinco horas del casco urbano de Segovia, se ordenó el despliegue de 100 militares del Ejército para proteger a la población civil y permitir el regreso a las viviendas. Sin embargo, se reportaron demoras para que los uniformados hicieran presencia en la zona, situación que criticó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

“¿Cómo es que el ejército no ha llegado? Es que cuando acontece una situación como esta que está tomando, que infortunadamente tomó lugar, donde mueren tres personas y hay una herida, ¿cómo es que el Ejército, cuando dice que va a reaccionar, no llega? Es que no es que tome cinco días ni tres; tiene que utilizar sus capacidades, helicópteros, los aviones, todo lo que dispone para controlar el territorio”, dijo el mandatario. Le puede interesar: Dos militares heridos tras ataques con drones en el Bajo Cauca antioqueño Cabe recordar que el detonante de este desplazamiento se produjo a las 7:00 de la mañana del pasado jueves en la vereda La Jagua, luego de que un artefacto explotara sobre una casa, provocando la muerte de María Cecilia Silva Silva y sus dos hijos Yalusan Cano Silva y Alonso de Jesús Silva. En el hecho resultó lesionado un hombre de 50 años, hijo de la fallecida.

El secretario de Seguridad de Antioquia, general (r) Luis Eduardo Martínez Guzmán, señaló que “es una familia, que nada tiene que ver con el conflicto, la cual sencillamente fue atacada con un dron. Desde este dispositivo sueltan un artefacto explosivo sobre una vivienda”. Por estos hechos, además de Calarcá y Fiera o Jhon, las autoridades también están tras la pista de Carlos David Herrera Calderón, alias Alonso; David Rosales, alias Brayan o El Veneco; alias Adrián y alias Miguel. Ellos serían encargados de liderar las redes de apoyo y logística, además de las operaciones en el terreno, como los ataques y las vigilancias con drones. Entérese: Ataques en Antioquia ahora son con drones que mueven 10 kilos y se consiguen sin restricciones en internet Bloque de preguntas y respuestas