Más de 270 personas se desplazaron en Segovia tras masacre de familia con un dron

La muerte de una madre y sus dos hijos, luego de ser atacados dentro de su casa con un dron el pasado jueves, tuvo sus consecuencias sociales. Más de 125 personas de dos veredas de la lejana ruralidad del municipio de Segovia se desplazaron hacia el casco urbano, asegurando que la guerra que les quitó a tres de sus vecinos los hace sentir inseguros dentro de sus viviendas.
Esto ocurrió en medio de las confirmaciones de las fuerzas militares, que señalaron al cuarto frente de las disidencias de las Farc, grupo que tiene como cabecilla a Alexánder Díaz Mendoza, alias Calarcá, y que en esta parte de Antioquia estaría bajo el control de Luis Antonio Montoya Muriel, alias Fiera o Jhon.
En contexto: Dron cargado de explosivos cayó sobre una casa y mató a tres personas en Segovia, Antioquia