¿Qué es el sarampión, cuáles son sus síntomas y qué se hace en el país para prevenir un brote?

Del sarampión se habla desde hace varios siglos. Según una publicación de la revista La presse Médicale que data de 2022, esta enfermedad vírica comenzó a registrarse gracias al médico persa Rhazes quien dio la primera descripción clínica de la enfermedad en el siglo X, en la llamada Edad de Oro islámica, y que la diferenció claramente de la viruela. "El sarampión se extendió por todo el mundo desde el Renacimiento. Su epidemiología fue estudiada notablemente en 1846 por un médico danés llamado Peter Panum, durante una epidemia en las Islas Feroe. La naturaleza viral de esta enfermedad se demostró en 1911 y el virus fue identificado en 1954 por Thomas Peebles y John Enders". Según la OMS, el sarampión es una enfermedad vírica "sumamente contagiosa que se propaga con facilidad cuando una persona infectada respira, tose o estornuda. Puede causar síntomas graves, complicaciones e incluso la muerte. Aunque puede afectar a cualquier persona, es más frecuente en los niños. Antes de diseminarse por todo el organismo, el virus infecta las vías respiratorias. Provoca fiebre alta, tos, rinorrea y una erupción cutánea que se extiende por todo el cuerpo. Vacunarse es la mejor manera de no contraer el sarampión y contagiarlo a otras personas. La vacuna es segura y ayuda al organismo a combatir el virus".

Síntomas del sarampión

Los síntomas del sarampión suelen aparecer entre 10 y 14 días después de la exposición al virus, como detalla la OMS y desde Mayo Clinic añaden sus especialistas que el sarampión “causa un sarpullido con manchas rojas que suele aparecer primero en la cara y detrás de las orejas, y luego se extiende hacia abajo al pecho y la espalda, y finalmente a los pies”.

Los primeros síntomas, que suelen durar entre 4 y 7 días, son:

- rinorrea (expulsión excesiva de moco)

- tos

- ojos llorosos y enrojecidos

- pequeñas manchas blancas en la cara interna de las mejillas. La erupción cutánea aparece entre 7 y 18 días después de la exposición. "Habitualmente comienza en el rostro y la parte superior del cuello y se extiende durante unos tres días hasta alcanzar las manos y los pies. Por lo general, dura entre cinco y seis días antes de desaparecer de forma espontánea", dice la OMS. Las complicaciones son más frecuentes en los niños menores de cinco años y en los adultos mayores de 30 años. "Son más probables en niños con malnutrición, especialmente si presentan deficiencia de vitamina A o su sistema inmunitario está debilitado por el VIH u otras enfermedades. El sarampión también debilita el sistema inmunitario y puede hacer que el organismo pierda parte de su capacidad de defenderse frente a infecciones, lo que deja a los niños en una situación de extrema vulnerabilidad".

La vacuna contra el sarampión

La vacuna contra el sarampión llegó en 1963 y a partir de allí comenzara la vacunación generalizada, "se producían importantes epidemias cada dos o tres años, que causaban unos 2,6 millones de muertes anuales", detalla la Organización Mundial de la Salud. Particularmente, a raíz de la pandemia de la covid-19 y el descuido en la inmunización –por los meses de confinamiento y el temor al contagio–, muchas enfermedades como el sarampión, la rubéola o, la poliomielitis estuvieron reemergiendo en el mundo. Actualmente, en Colombia se aplica una sola vacuna que reúne protección contra el sarampión, las paperas y la rubéola, dando origen a la conocida "triple viral", que también se utiliza a nivel mundial. "Este biológico se administra en dos dosis: en Colombia, la primera se aplica a niños y niñas entre 6 y 11 meses, quienes deben recibir dosis cero si viajan a países sede o viven en municipios priorizados, y se completa el esquema a los 12 y 18 meses", aclara MinSalud. Justo este ministerio recordó que en el país hay disponibilidad gratuita de la vacuna triple viral (sarampión, rubéola y paperas) y de la vacuna bivalente SR en más de 3.000 puntos de vacunación, "así como a través de equipos extramurales y Equipos Básicos de Salud desplegados en aeropuertos, puertos, pasos fronterizos y jornadas comunitarias". Entonces, los niños y niñas de 1 a 10 años deben contar con dos dosis de triple viral y, según MinSalud, la población de 6 a 16 años debe recibir dosis adicional SR si no participó en la campaña 2020–2021. Los viajeros de 11 a 59 años sin antecedente vacunal verificable deben recibir una dosis al menos 15 días antes del viaje. La solicitud de las autoridades colombianas es que los nacionales tengan una dosis de refuerzo si piensan viajar a Estados Unidos, México y Canadá, que han tenido casos confirmados de sarampión.

Panorama del sarampión en los últimos años

La OMS confirmó que, según sus cálculos, 95.000 personas murieron de sarampión en el mundo en 2023, en su mayoría niños menores de cinco años, a pesar de que existe una vacuna segura y costoeficaz. "Actualmente existe en el mundo una Alianza contra el Sarampión y la Rubéola con la que se evitaron alrededor de 59 millones de muertes entre 2000 y 2024. La vacunación redujo las muertes por sarampión de 780.000 en 2000 a 95.000 en 2024", aseguró la OMS. Colombia está certificada como país libre de sarampión desde 2016 en razón de que no ha habido casos propios y cuando se ha presentado la enfermedad es porque ha sido importada, es decir, no hay enfermedad autóctona, sino que la traen personas que se contagiaron en el extranjero, según han explicado las autoridades de salud. Incluso en años anteriores hubo otro brote a raíz de unos casos en Venezuela y con los refuerzos se eliminaron los riesgos; sin embargo, la alerta siempre ha sido continua, ya que sigue habiendo riesgo teniendo en cuenta que desde 2021 se presentaron casos en la región, concretamente en Brasil, Guyana y Estados Unidos. Ahora también se han presentado casos en México, como lo relató el medio Milenio, quien confirmó este 26 de febrero que ya dicho país tiene 35 casos activos y hay un brote actual que viene desde 2025, año en el que por este virus murieron 27 personas ese año y ya van 6 en 2026. El Ministerio de Salud colombiano anunció un refuerzo de vigilancia en aeropuertos, puertos y pasos terrestres para identificar personas con síntomas de sarampión (fiebre y rash o erupción en piel), con el fin de diagnosticar oportunamente y garantizar el aislamiento de casos sospechosos y además la activación de rutas de atención en IPS para casos sospechosos en los servicios de urgencias y consulta externa. "Se priorizará a pacientes con fiebre y rash, quienes deberán informar si han viajado en los últimos 21 días". Finalmente, también se activará la implementación de protocolos estrictos para prevenir contagio intrainstitucional hospitalario que eviten la transmisión del virus dentro de las instituciones de salud.

