Colombia, entre los países que más solicitaron entradas para el Mundial de fútbol 2026, ¿afecta decisión sobre visas?

La Fifa informó el miércoles que recibió más de 500 millones de solicitudes de entradas para el Mundial de 2026, pese a la polémica creciente por los elevados precios de los boletos para el torneo que se disputará a mediados de año en Estados Unidos, Canadá y México.
En un comunicado, el organismo rector del fútbol mundial señaló que recibió solicitudes de aficionados provenientes de sus 211 asociaciones miembro y territorios.
Lea: Colombia en el Mundial 2026, un motor económico, social y de país
El plazo para registrarse en el sorteo que asignará las entradas cerró el martes. La Fifa indicó que los aficionados serán notificados sobre el resultado de sus solicitudes “no antes del 5 de febrero”.
Fuera de los tres países anfitriones, la mayor demanda provino de aficionados de Alemania, Inglaterra, Brasil, España, Portugal, Argentina y Colombia.