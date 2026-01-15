Colombia, entre los países que más solicitaron entradas para el Mundial de fútbol 2026, ¿afecta decisión sobre visas?

La Fifa informó el miércoles que recibió más de 500 millones de solicitudes de entradas para el Mundial de 2026, pese a la polémica creciente por los elevados precios de los boletos para el torneo que se disputará a mediados de año en Estados Unidos, Canadá y México. En un comunicado, el organismo rector del fútbol mundial señaló que recibió solicitudes de aficionados provenientes de sus 211 asociaciones miembro y territorios.



Lea: Colombia en el Mundial 2026, un motor económico, social y de país El plazo para registrarse en el sorteo que asignará las entradas cerró el martes. La Fifa indicó que los aficionados serán notificados sobre el resultado de sus solicitudes “no antes del 5 de febrero”. Fuera de los tres países anfitriones, la mayor demanda provino de aficionados de Alemania, Inglaterra, Brasil, España, Portugal, Argentina y Colombia.

Colombia vs. Portugal: El partido más deseado del Mundial 2026

El partido más solicitado fue el duelo entre Colombia y Portugal, que se disputará en Miami el 27 de junio, seguido por el encuentro entre México y Corea del Sur en Guadalajara el 18 de junio, y la final del Mundial, prevista para el 19 de julio en East Rutherford, Nueva Jersey -vecina de Nueva York-.

“500 millones de solicitudes de entradas en poco más de un mes es más que demanda alta, constituye una auténtica declaración de intenciones a escala mundial”, afirmó el presidente de la Fifa, Gianni Infantino. “Somos conscientes de lo mucho que significa este torneo para la gente de todo el mundo y lo único que lamentamos es que el aforo de los estadios no sea ilimitado para poder recibirlos a todos”, agregó.

Precios de las boletas: ¿Por qué hay polémica con la FIFA?

La Fifa ha enfrentado fuertes críticas por su política de precios para el torneo de 48 selecciones, con grupos de aficionados que calificaron los costos como “extorsivos” y “astronómicos”. La organización Football Supporters Europe (FSE) afirmó que los precios de las entradas son casi cinco veces más altos que los del Mundial de Catar 2022. Ante esas críticas, la Fifa introdujo en diciembre una nueva categoría de entradas de bajo costo, con un precio de 60 dólares (51 euros) por boleto.



Siga leyendo: Lanzaron camiseta conmemorativa de la Selección Colombia, ¿cómo es y cuánto cuesta?

¿Afecta la restricción de visas a los hinchas colombianos?

La revelación de estas cifras coincide con el anuncio del Departamento de Estado de suspender el procesamiento de visas de inmigrantes de 75 países, incluido Colombia, cuyos migrantes, “se benefician de la asistencia social del pueblo estadounidense a tasas inaceptables”. La medida afecta el trámite de visas de inmigrante que, según el gobierno de Estados Unidos, implican una residencia permanente en caso de contar con familiares en ese país, empleo o diversidad, así como refugiados y asilados. Es decir, la restricción no afectaría a quienes viajan de manera temporal por negocios, turismo, estudio o trabajo transitorio, como es el caso de quienes viajen a los partidos del mundial.

Preguntas frecuentes sobre el tema: