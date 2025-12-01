DIM no pudo con América en el Atanasio, pero aún tiene opciones de ser finalista, ¿cuál sería el milagro?

Había desespero en el Atanasio. Los hinchas, desde las tribunas, silbaban para que los futbolistas, en la cancha, hicieran todo lo posible por marcar el gol que les diera la primera victoria en los cuadrangulares y aumentara la posibilidad de llegar a la final del Torneo Clausura.
Los jugadores del DIM se llenaron de ansiedad. Por eso, hubo algo de imprecisión en los pases que dieron y los atacantes tomaron malas decisiones cuando debían definir. Medellín llegó 16 veces al arco de América. De ellas, cinco fueron con peligro. Sin embargo, solo anotó una vez.