Hasta 30% crecerán las ventas de ropa deportiva de empresas en Colombia por el Mundial 2026

El Mundial de Fútbol 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, empezó a mover el comercio colombiano antes de que ruede el balón. La fiebre global por el torneo está impulsando la venta de ropa deportiva y reactivando líneas de exportación que venían presionadas desde 2024. No es un fenómeno menor, la Copa del Mundo ampliará participantes a 48 selecciones y multiplicará sedes, pero también ensancha la ventana comercial de indumentaria y merchandising en Norteamérica, el mayor mercado importador de moda del planeta. Para la industria textilera nacional, que ya abastece a Estados Unidos y México, el efecto es directo, es decir, más tráfico en tiendas, colecciones cápsula asociadas al torneo y compras por impulso ligadas al fanatismo y al turismo deportivo. Analdex anticipa que el turismo que atraerá el Mundial en EE. UU. y México “podría generar más oportunidades comerciales en los próximos meses” para la moda hecha en Colombia, hoy con esos dos países entre sus principales compradores. Lea más: ¡Qué platal! Esto es lo que costará llenar el álbum Panini del Mundial 2026, ¿lo comprará?

la ropa deportiva se moverá con la llegada del Mundial 2026.

Consumo interno fuerte y auge del activewear en Colombia

El sistema moda colombiano llegó a 2025 con buen pulso. Solo en diciembre de ese año, uno de los meses más fuertes para las categorías deportivas y casuales, el mercado movió $4 billones, según proyecciones de Inexmoda. En el acumulado anual, el consumo de moda rondó los $36,5 billones. El Observatorio de Moda de Inexmoda, con corte a noviembre de 2025, reveló que las ventas de la categoría sportswear o activewear crecieron 6,33 % en el último trimestre del año. La explicación está en el auge del lifestyle activo y en el incremento de compras asociadas a eventos internacionales. Inexmoda destacó que el cierre de 2025 fue el más dinámico del año, con consumidores más proclives a “adquirir prendas de performance, camisetas técnicas y sudaderas durante temporadas de alta emoción deportiva, un comportamiento que se prevé aún mayor en 2026”. Al impulso comercial se suma una tendencia global con nombre propio, el “blokecore”. Esta estética urbana, inspirada en la cultura futbolera, mezcla colores vivos, siluetas deportivas y prendas híbridas que saltan de la cancha a la calle. Siga leyendo: Lanzaron camiseta conmemorativa de la Selección Colombia, ¿cómo es y cuánto cuesta?

Protela, empresa colombiana, es la que viste a la Selección Colombia.

Exportaciones textiles: Estados Unidos, un mercado clave rumbo al Mundial

El sector textil y de confecciones se renovó en 2025 y empezó a recuperar terreno. Entre enero y noviembre,las exportaciones nacionales de prendas y textiles alcanzaron US$836,7 millones, con un crecimiento del 2 frente a 2024. Estados Unidos, Ecuador y México se mantuvieron como los principales destinos. Solo Estados Unidos importó US$238 millones, un dato relevante por tratarse de una de las sedes del Mundial y de uno de los mayores consumidores globales de ropa deportiva. En esa canasta exportadora destacan camisetas, tejidos de punto, ropa de ropa deportiva, fajas técnicas y prendas de soporte deportivo, todas las categorías con demanda en crecimiento, según Analdex. Entérese: Conozca los descuentos de El Colombiano

Protela y el negocio del fútbol: ventas que crecen hasta 30% en años mundialistas

En medio de un panora marcado por nuevas barreras arancelarias en mercados clave como Ecuador y Estados Unidos, y previo al Mundial 2026, Protela, una de las compañías más representativas del clúster textil colombiano, viene fortaleciendo su posicionamiento como proveedor estratégico de telas para camisetas de fútbol y prendas deportivas de alto desempeño. Desde hace más de siete años, la empresa participa activamente en la producción de telas para selecciones nacionales y equipos profesionales. Ha fabricado telas para la Federación Colombiana de Fútbol y para las selecciones de Perú, Argentina y Chile. En clubes, ha producido camisetas para River Plate, Colo-Colo, Universidad de Chile y, en Colombia, para Junior, Millonarios, Medellín y actualmente Once Caldas. Además, participa en la producción de camisetas para equipos de la liga de fútbol de Estados Unidos.

José Santos, presidente de Protela, explica que este negocio está estrechamente ligado a los ciclos mundialistas. En el año previo a un Mundial y durante el año del torneo, las ventas asociadas al fútbol pueden incrementarse entre 20% y 30%, lo que obliga a ampliar capacidad productiva cada cuatro años, siempre que las selecciones clasifiquen. Hoy, el negocio de fútbol representa cerca del 10% de los ingresos de Protela y alrededor del 8% de su capacidad productiva total. En conjunto, los negocios de ropa interior, deportiva y de baño explican aproximadamente el 65% de los ingresos de la compañía, apalancados en un modelo de integración vertical.

La Selección Colombia descendió una posición en la primera actualización del ranking FIFA del año tras el título continental de Senegal.

Para Protela, el Mundial actúa como acelerador de tendencias, consumo y exigencias técnicas. Carolina Escobar Cuéllar, gerente de innovación, diseño y desarrollo, asegura que la preparación no es improvisada. “Desde hace varios años venimos trabajando de manera anticipada en la producción de telas para la Selección Colombia y para marcas que nos han permitido volvernos expertos en textiles deportivos, tanto desde la tecnología como desde el diseño”, señala. Los estándares del mercado ya incluyen transporte de humedad, absorber, dispersar y evaporar el sudor, permeabilidad para garantizar transpirabilidad y un tacto suave cada vez más demandado. Entérese aquí: Arancel cero para insumos textiles tendría efectos ocultos para el TLC con Estados Unidos, alerta AmCham Colombia Pero la diferencia, subraya Escobar, está en la “funcionalidad invisible”, la química detrás del color y los acabados. Protela trabaja con productos seguros, libres de químicos prohibidos y listas negras del sector, que no representan riesgos para la salud ni para el medio ambiente y garantizan la preservación de recursos como el agua. Hoy provee a la Selección Colombia, a clubes como Independiente Medellín y Millonarios, y a varios equipos de la Major League Soccer (MLS), lo que evidencia el alcance internacional de su oferta.

Epson y la impresión digital: tecnología que también juega el Mundial

El año de Mundial también se disputa fuera de la cancha. Para Epson Colombia, la cita global es una vitrina estratégica para mostrar cómo la impresión digital atraviesa el deporte, la moda y el negocio textil. Juanita Agudelo Rincón, gerente de la unidad industrial, explica que la compañía quiso aprovechar la estacionalidad para evidenciar que Epson ofrece soluciones para todo el sector deportivo, no solo para fútbol. Epson es líder mundial en sublimación, un proceso clave que imprime sobre papel y transfiere el diseño a telas de poliéster, el material más usado en uniformes deportivos. Muchas camisetas del fútbol colombiano, como Once Caldas, Bucaramanga, Cúcuta o Pasto, se producen con esta tecnología, al igual que las camisetas gigantes que se despliegan cuando juega la Selección Colombia en Barranquilla.

Juanita Agudelo Rincón, gerente de la unidad industrial de Epson Colombia.