Hasta 30% crecerán las ventas de ropa deportiva de empresas en Colombia por el Mundial 2026

El Mundial de Fútbol 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, empezó a mover el comercio colombiano antes de que ruede el balón.
La fiebre global por el torneo está impulsando la venta de ropa deportiva y reactivando líneas de exportación que venían presionadas desde 2024.
No es un fenómeno menor, la Copa del Mundo ampliará participantes a 48 selecciones y multiplicará sedes, pero también ensancha la ventana comercial de indumentaria y merchandising en Norteamérica, el mayor mercado importador de moda del planeta.
Para la industria textilera nacional, que ya abastece a Estados Unidos y México, el efecto es directo, es decir, más tráfico en tiendas, colecciones cápsula asociadas al torneo y compras por impulso ligadas al fanatismo y al turismo deportivo.
Analdex anticipa que el turismo que atraerá el Mundial en EE. UU. y México “podría generar más oportunidades comerciales en los próximos meses” para la moda hecha en Colombia, hoy con esos dos países entre sus principales compradores.
Lea más: ¡Qué platal! Esto es lo que costará llenar el álbum Panini del Mundial 2026, ¿lo comprará?