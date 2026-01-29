“Por mesa de negociación”: así estaría dilatando alias Pipe Tuluá su extradición a EE. UU.

La extradición de Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, hace varios meses ya había sido autorizada por el presidente Gustavo Petro. No obstante, es el día y todavía no se ha hecho efectiva.

Justamente, a pocos días de que el Gobierno de Gustavo Petro firmara la resolución que autoriza la extradición de alias Pipe Tuluá el año pasado, desde la cabeza de la estructura criminal ‘la Inmaculada’, comenzaron a activarse nuevas estrategias jurídicas para frenar, al menos de manera temporal, su envío a Estados Unidos.

El ministro de Justicia (e.), Andrés Idárraga, se pronunció sobre el tema y aseguró que ya se había firmado la confirmación de la extradición en las próximas semanas. No obstante, también precisó que aún existen dos recursos legales pendientes que podrían dilatar el proceso.

De acuerdo con información que reveló El Tiempo, la defensa de ‘Pipe Tuluá’ acudirá a diversas herramientas jurídicas en los próximos días.

Según explicaron voceros del equipo de abogados, la intención no es impedir que Marín Silva comparezca ante la justicia estadounidense. Por el contrario, el objetivo sería ganar tiempo en Colombia para que se instale una mesa de diálogo, las que el gobierno ha estado promoviendo desde su política de ‘Paz Total’, con el fin de dejar definido quién asumiría el liderazgo de la organización.

Es por ello que la defensa interpondrá una revocatoria directa contra el acto administrativo que ordenó la extradición. Si esta no prospera, presentarán una acción de nulidad y restablecimiento del derecho, trámites cuya resolución podría tardar varios meses.

“La intención del señor Marín Silva no es evadir su responsabilidad ante la justicia de Estados Unidos. La intención de él y de su equipo de abogados es que sea escuchado por el gobierno colombiano en una mesa de negociación. Porque para eso está la resolución que ya está publicada, en donde dicen que ‘la Inmaculada’ puede entrar en un proceso de negociación de paz”, afirmó uno de los voceros de su defensa al medio anteriormente mencionado.

Y agregó: “Él no quiere irse sin ser escuchado en los inicios de unos diálogos exploratorios y sin definir a quién va a delegar para continuar con esos diálogos exploratorios. Lo importante para él es la paz en Colombia y que la zona de influencia de su organización tenga paz”.