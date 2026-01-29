“No participé”: Laura Sarabia le responde a Petro y pide a la Fiscalía que lo llame a declarar

La embajadora de Colombia ante Reino Unido, Laura Sarabia, le respondió este jueves al presidente Gustavo Petro el dardo que le lanzó esta semana sobre el presunto “engaño” que ella cometió para nombrar a los interventores encargados de administrar varias EPS bajo control de la Superintendencia de Salud. El nombre de la excanciller, exjefe de despacho y quien tuvo otros cargos en el círculo más cercano al mandatario, salió a colación esta semana durante un evento en el que Petro habló de la “ingenuidad” que tuvo el exsuperintendente Luis Carlos Leal al dejarse engañar con unas hojas de vida para designar interventores para las EPS que él asegura nunca autorizó.

“Leal que está aquí lo conoció en su propia experiencia ingenua”, comenzó diciendo el presidente. “Yo le dije a usted: por política no se mete un solo interventor, escoja usted los mejores. Pero usted se dejó engañar y lo primero que hicieron fue entregarle unas hojas de vida que yo no puse, pero dijeron que era yo, Laura, y eso fue un engaño”, sostuvo el mandatario, asegurando, con nombre propio, que quien engañó al entonces superintendente fue Sarabia. Lea aquí: Factcheck: Las imprecisiones del MinSalud para responder al British Medical Journal Esa acción, a juicio del mandatario, fue lo que “se tiró” la intervención a las EPS y, de paso, la reforma a la salud. “Usted creyó en ella y esos interventores fueron fue a hacer business (negocios)”, agregó Petro. Tras la afirmación, la embajadora Sarabia le contestó al mandatario que su gestión “fue trazable y está documentada en chats”. “Mi gestión fue trazable y está documentada en chats. No participé en la designación de interventores en salud, como lo he dicho desde hace más de un año. El presidente Gustavo Petro y su ministro de Salud lo saben”, escribió la embajadora en su cuenta de X.

La embajadora pide a Fiscalía que llame a declarar al presidente

Tras el mensaje en X, Sarabia también habría tomado acciones legales. Lina Sandoval Echavarría, abogada de la embajadora, envió una carta a la fiscalía 11 delegada ante la Corte Suprema en la que solicitan recolección de evidencia relacionada con los nombramientos de los interventores que terminaron señalados por el manejo de EPS. Le puede interesar: ¿Decisión de la Corte sobre intervención a Sanitas deja mal parado a Gobierno Petro? En la carta, la apoderada de Sarabia solicita al Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre, “la recolección y aseguramiento de las grabaciones de cámaras de seguridad aledañas al despacho presidencial el 30 de octubre de 2024”. En dicha fecha, sostienen, ingresaron el exsuperintendente Leal, el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo y otros.