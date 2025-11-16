Atlético Nacional eliminó a América en Copa y se medirá a Medellín, tras 21 años, en una final

Por tercer año consecutivo, Atlético Nacional se clasificó a la final de la Copa Betplay, torneo que otorga un cupo a la Copa Sudamericana de 2026.

Siete veces campeón del certamen que enfrenta a los clubes de las categorías de la primera y segunda división del fútbol profesional colombiano, el elenco verdolaga saldrá por su tercera conquista seguida luego de eliminar este domingo en el partido de vuelta de semifinales al América de Cali en el Estadio Pascual Guerrero donde empató 2-2 y se impuso en la serie 6-3.

De esta manera, el elenco que dirige el interino Diego Arias luchará por el título contra Independiente Medellín (suma tres), que dejó en el camino en la otra llave a Envigado F.C. Será la primera final, en dicha competición, entre los equipos grandes de Antioquia. Después de 21 años estas escuadras no se veían en una final, tras la ganada por el Poderoso (2-1) en 2004, por Liga.

En suelo vallecaucano, los pupilos de Arias, que venían de perder un invicto de once fechas al caer en la última fecha del todos contra todos de la Liga contra Junior 2-1, supieron defender la ventaja lograda en el duelo de ida en el Atanasio, donde se impusieron 4-1.