Ellas son las elegidas por Carlos Paniagua para el Sudamericano Sub 17 en Paraguay

Tras el título del equipo masculino, ahora el turno es para las jugadoras elegidas por Carlos Paniagua, quienes viajaron este martes a Paraguay, para afrontar el Sudamericano Sub-17 que arranca este 24 de abril al 5 de mayo y que dará cuatro cupos para el Mundial de Marruecos.

El técnico antioqueño espera que el grupo que eligió pueda lograr los objetivos de clasificarse al Mundial y buscar el título del certamen que, ha tenido como campeones a las delegaciones de Brasil, Venezuela, Paraguay y Colombia.

La Selección trabajó desde el pasado 11 de abril en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol en Bogotá, en el último microciclo de entrenamiento, antes de viajar a Asunción, donde afrontarán el torneo en busca del cupo al Mundial.