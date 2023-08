Se despide una leyenda: Diego Godín jugará este fin de semana su último partido como profesional

“Así es, Diego decidió que el domingo sea su último partido. Luego se vuelve a Uruguay y ya no va a jugar más” , dijo la fuente a la AFP.

En abril pasado, Godín confesó que había pensado en retirarse después de Qatar-2022, en el que Uruguay quedó eliminado en la primera fase.

“Quería retirarme dentro de un campo de juego. Pero sí, se me pasó por la cabeza, después del Mundial no seguir jugando. Estaba muy agotado, muy vacío, con mucho desgaste y mucho sacrificio para cumplir objetivos grupales. Después de descansar, me llené de energía para volver y disfrutar del fútbol”, declaró en aquel momento.

Sin embargo, los planes cambiaron y, aunque tenía un ofrecimiento de parte de Nacional para jugar en Uruguay, Godín le pondrá punto final a su carrera en las canchas argentinas.