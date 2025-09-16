x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Dimayor confirmó sanción a Atlético Nacional: multa y derrota 3-0 ante Bucaramanga

La sanción fue impuesta por la presencia de cuatro jugadores extranjeros en el campo al tiempo durante el partido que había ganado 1-0 el visitante.

  • Juan Bauza, Camilo Cándido, Billy Arce y Facundo Batista, los cuatro extranjeros que Atlético Nacional puso en el campo ante Bucaramanga. FOTO CAMILO SUÁREZ
    Juan Bauza, Camilo Cándido, Billy Arce y Facundo Batista, los cuatro extranjeros que Atlético Nacional puso en el campo ante Bucaramanga. FOTO CAMILO SUÁREZ
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
16 de septiembre de 2025
bookmark

No se tardó nada. La Dimayor anunció este martes la sanción a Atlético Nacional con multa y la pérdida del partido 3-0 ante Bucaramanga, por la presencia de los cuatro jugadores extranjeros en el campo de juego, al mismo tiempo.

Desde la rueda de prensa, Leonel Álvarez, técnico de Bucaramanga, había mencionado que la presencia de los cuatro extranjeros de Atlético Nacional en el campo era una infracción al reglamento y por ello, iban a tomar acciones ante Dimayor.

Este martes, la Dimayor confirmó en el boletín de sanciones no solo la derrota de 3-0 a Atlético Nacional, sino también una multa económica.

En la resolución 093 del 16 de septiembre de 2025, la Comisión de Disciplina de la Dimayor, decidió “sancionar al club Atlético Nacional S.A. con derrota por retirada o renuncia con un marcador (0 – 3) en favor del club Atlético Bucaramanga S.A. conforme el artículo 34 del CDU de la FCF y multa de veintiocho millones cuatrocientos setenta mil pesos ($28.470.000), por incurrir en la infracción contenida en el literal g) del artículo 83, por los hechos ocurridos en el partido disputado por la 11ª fecha de la Liga BetPlay Dimayor”.

El error, unido a los malos resultados de los últimos días, llevaron a que Atlético Nacional decida no mantener a Javier Gandolfi como entrenador del cuadro verdolaga.

Este resultado, además del empate que logró el Bucaramanga este martes en el Pascual Guerrero por el partido aplazado ante América de Cali, le permitió a los dirigidos por Leonel Álvarez asumir, con 21 puntos y una diferencia de gol de (9), el liderato del torneo.

En segundo lugar quedó Junior, también con 21 puntos, pero 8 goles de diferencia, seguido por Fortaleza, con 21 y una diferencia de 6.

Nacional, por su parte, cayó a la séptima casilla con 17 puntos y una diferencia de gol de 6 tantos.

Temas recomendados

Deportes
Fútbol
Liga BetPlay
Medellín
Javier Gandolfi
