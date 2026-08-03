DIM buscará, en su partido 40 del año, ratificar su “renacer” en Liga enfrentando al Tolima

Los dos equipos colombianos que más partidos han disputado en 2026 se enfrentan el martes en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. El duelo por la tercera fecha del Clausura entre DIM y Deportes Tolima (6:15 p.m.) será el número 40 para el equipo paisa y el 38 para los pijaos.
Antes de ese duelo, en el que los dirigidos por Amaranto Perea buscarán su tercera victoria consecutiva en Liga, el cuadro antioqueño disputó 39 encuentros. De ellos, 21 fueron por el torneo local (19 en el Apertura y 2 en este semestre), 10 por Copa Libertadores (4 en fase previa y 6 en grupos), 6 en la ronda inicial de la Copa Colombia y 2 por los play-offs a los octavos de final de la Copa Sudamericana.