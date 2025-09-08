Ni para Dios ni para el diablo, el vibrante clásico entre DIM y Nacional terminó 3-3. Vea los goles.

La fecha 10 de la Liga BetPlay-2 entregó un regalo inolvidable a los hinchas paisas. Independiente Medellín y Atlético Nacional disputaron un clásico de quilates, de esos que justifican por qué este duelo es mucho más que un partido: es un ritual de ciudad, un espejo de la pasión futbolera que habita en cada rincón del Valle de Aburrá.

La velada comenzó con un espectáculo en las tribunas. A pesar del aguacero que retrasó el inicio del compromiso, las dos hinchadas hicieron una fiesta monumental: cánticos, banderas, bengalas y humo de colores que pintaron el Atanasio Girardot como si se tratara de un lienzo vivo. Nada pudo opacar esa comunión de fervor y orgullo.

El pitazo inicial trajo consigo un vendaval de emociones. Apenas unos minutos y ya Brayan León sacudía la red para poner en ventaja al DIM. La respuesta fue inmediata: Facundo Batista apareció para igualar el marcador antes de que muchos aficionados alcanzaran a acomodarse en sus sillas. El clásico estaba 1-1 en menos de diez minutos, y la certeza de que se venía un partido memorable recorría el estadio.

Las motivaciones estaban claras. El Medellín soñaba con derrotar a su eterno rival y treparse a lo más alto de la tabla, superando al Junior. Nacional, por su parte, cargaba con el peso de ocho clásicos sin triunfo y con la exigencia de una hinchada que pedía fútbol de calidad al proceso de Gandonfil, pese a la racha invicta de 12 fechas. Esa mezcla de necesidades y anhelos convirtió la cancha en un escenario de pundonor, donde nadie se guardó nada.

El Verde tomó ventaja gracias a Batista, quien desde el punto penal anotó por duplicado y firmó su tercer gol con la camiseta de Nacional. La ilusión crecía entre los hinchas visitantes, pero el DIM tenía preparado otro golpe. León volvió a aparecer y puso el 2-2, cerrando un primer tiempo que no dio respiro ni a los asistentes ni a quienes seguían la transmisión desde sus casas.

El segundo tiempo arrancó igual de frenético. Un penal sobre León permitió que Leyser Chaverra adelantara al Poderoso con el 3-2. En el banco verde, las expresiones de Gandolfi reflejaban incredulidad y tensión: otra vez su equipo había concedido demasiado pronto. La tribuna de Nacional sufría, pero la esperanza tenía nombre propio: Alfredo Morelos.

El delantero ingresó al campo con el hambre intacta. Primero estrelló un balón en el palo, luego contagió a sus compañeros con su ímpetu. Tesillo imitó su ambición y también rozó el gol con un cabezazo al travesaño. Finalmente, llegó el momento del “Búfalo”: en un mano a mano definió con frialdad ante Éder Chaux para decretar el 3-3 definitivo.

El pitazo final selló una obra cargada de emoción y dramatismo. Las dos hinchadas se retiraron con el corazón satisfecho: no hubo ganador en el marcador, pero sí en el espectáculo. Los técnicos, más allá del empate, celebraron la entrega de sus dirigidos, y la ciudad se quedó con una certeza: los clásicos, cuando se juegan así, son una herencia de orgullo, una razón para soñar y un recordatorio de por qué el fútbol en Medellín es pura pasión.

“Que todos los clásicos fueran como este”, se escuchaba al salir del Atanasio. Y quizá no haya frase que resuma mejor lo vivido.

Reviva aquí el minuto a minuto de este partido: