“En grupos tan complicados, el rival te cobra cualquier descuido”: Jarlan Barrera sobre el cuadrangular del Medellín

El DIM ha sido el mejor equipo del año en el fútbol colombiano. En el Apertura del 2025 llegó a la final. En la fase regular del Clausura terminó primero, después de 9 años sin lograrlo, con 40 puntos. El cuadro rojo es primero en la reclasificación, con 87 puntos y, además, es finalista de la Copa BetPlay, en la que se enfrentará con Atlético Nacional.
Sin embargo, no ha ganado nada. En el seno del cuadro rojo son conscientes de eso. El entrenador Alejandro Restrepo manifestó, después del encuentro contra América de Cali que, aunque se sintieron alegres por los resultados que obtuvieron que les permitieron quedarse con la “ventaja deportiva” y ser cabeza de serie en cuadrangulares, son conscientes de que de ahora en adelante empieza un nuevo torneo.