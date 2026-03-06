DIM tendrá una semana para preparar su primera victoria en el Atanasio en 2026 y meterse a los grupos de Libertadores

Solo hay una certeza: el DIM jugará, durante el primer semestre del 2026, la fase de grupos de un torneo internacional. El resto son incertidumbres. Medellín estuvo cerca de ganar el partido de ida de la tercera ronda de clasificación a la Libertadores de este año contra Juventud de Uruguay, pero el resultado se le escapó en un descuido.
Los rojos igualaron a un tanto con el equipo charrúa, segundo rival de ese país que enfrentan en el camino a convertirse en uno de los 32 equipos que jugarán por levantar “La Gloria Eterna”. En la segunda ronda se midieron ante Liverpool de Montevideo. Ganaron la serie 2-1. El triunfo que decantó la balanza en su favor se jugó en Uruguay.