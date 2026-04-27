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Así come Cristiano Ronaldo: conozca su estricto plan alimenticio

El exchef de Cristiano Ronaldo, Giorgio Barone, reveló detalles de la estricta dieta que sigue el delantero para mantenerse en la élite del fútbol mundial.

  • Cristiano Ronaldo jugará su último mundial en 2026. FOTO GETTY
    Cristiano Ronaldo jugará su último mundial en 2026. FOTO GETTY
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 1 hora
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El exchef personal de Cristiano Ronaldo, Giorgio Barone, reveló en una entrevista reciente detalles sobre la estricta alimentación del delantero, una de las más disciplinadas dentro del fútbol de élite.

Según su testimonio, la rutina alimentaria del jugador está marcada por reglas muy estrictas que buscan maximizar su rendimiento físico y prolongar su carrera profesional al más alto nivel.

Cero azúcar y sin lácteos

Uno de los pilares fundamentales de la dieta de Cristiano es la eliminación total de ciertos alimentos. De acuerdo con Barone, en su plan nutricional:

No se permite leche ni productos lácteos

Está completamente prohibido el azúcar añadido

La harina también está excluida, lo que significa nada de pan ni pasta

Este enfoque busca mantener niveles de energía estables y reducir procesos inflamatorios, algo clave en deportistas de alto rendimiento.

Desayuno potente y saludable

La primera comida del día está diseñada para aportar energía sin excesos. Cristiano suele desayunar:

Aguacate

Huevos

Café

Una combinación rica en grasas saludables y proteínas, pensada para iniciar el día con un aporte nutricional equilibrado.

Almuerzo equilibrado y limpio

El almuerzo sigue una línea sencilla pero nutritiva. Según el exchef, la base suele ser:

Verduras

Pollo

Pescado

Este tipo de comida prioriza proteínas magras y micronutrientes esenciales para la recuperación muscular y el rendimiento físico.

Cena ligera para recuperación

En la noche, la dieta se vuelve aún más ligera para favorecer el descanso y la recuperación del cuerpo. Habitualmente incluye:

Pescado o carne magra en filete

Verduras

El objetivo es evitar comidas pesadas antes de dormir y facilitar la regeneración muscular durante la noche.

La alimentación de Cristiano Ronaldo no se entiende como un régimen temporal, sino como parte de un estilo de vida enfocado en el alto rendimiento. Su disciplina nutricional es uno de los factores que explican su longevidad en la élite del fútbol mundial, donde el cuidado físico es tan importante como el talento.

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