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En vivo: El artista Blessd asistió de “cortos” a audiencia de imputación por presunto secuestro extorsivo

Al cantante paisa lo señalan de haber participado en la retención, intimidación con arma y amenazas de muerte a otro artista. No aceptó cargos.

  • Blessd es un reconocido artista de música urbana antioqueño. Ha tenido otros actos controversiales. FOTO: INSTAGRAM
    Blessd es un reconocido artista de música urbana antioqueño. Ha tenido otros actos controversiales. FOTO: INSTAGRAM
  • Blassd (en la parte inferior derecha) aparece distraído junto a su abogado y de pantalón corto, una vestimenta algo extraña para el tipo de diligencia. FOTO: IMAGEN TOMADA DE INTERNET
    Blassd (en la parte inferior derecha) aparece distraído junto a su abogado y de pantalón corto, una vestimenta algo extraña para el tipo de diligencia. FOTO: IMAGEN TOMADA DE INTERNET
  • Blessd, quien aparece en la imagen en el extremo izquierdo, de gafas, solo mostró su cara de manera completa en un instante de la audiencia. FOTO: IMAGEN TOMADA DE VIDEO
    Blessd, quien aparece en la imagen en el extremo izquierdo, de gafas, solo mostró su cara de manera completa en un instante de la audiencia. FOTO: IMAGEN TOMADA DE VIDEO
Redacción El Colombiano
hace 3 horas
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El artista Blessed asiste este jueves a una audiencia de imputación de cargos por presunto secuestro extorsivo agravado junto con varios de sus colaboradores en la cual la Fiscalía anunció preliminarmente que solicitará medida de aseguramiento contra el cantante de música urbana.

Le recomendamos leer: ¿Qué pasó con la audiencia de Blessd? Ya hay nueva fecha para el proceso por secuestro extorsivo

En este caso, además de Stiven Mesa Londoño —nombre de pila de Blessd— están siendo investigados su mánager Santiago Jaramillo Morán, conocido como Dímelo Jara; Laura Moreno Restrepo y Julián David Giraldo Arboleda. Todos serán procesados inicialmente por el delito de secuestro extorsivo agravado.

Inicialmente esta diligencia había estado programada para el 10 de junio, miércoles, pero fue aplazada debido a quebrantos de salud del juez designado y entonces la aplazaron para este 11 de junio a partir de las ocho de la mañana. La audiencia comenzó antes de las 9:00 a.m. en el Juzgado 11 Penal Municipal de Medellín con Funciones de Control de Garantías.

Blessed es defendido en esta ocasión por los abogados Santiago Trespalacios y Andrés Felipe Arango. El artista se mostró pocas veces en cámara, pero en una de esas apariciones se vio cómo, en plena audiencia judicial y en un contexto lleno de solemnidad por la gravedad de los asuntos a tratar, estaba vestido de pantalón corto estampado y desparramado en una silla, junto al defensor Arango.

Los hechos que dan lugar a este proceso tienen que ver con el señalamiento de Andrés Felipe Sánchez, conocido por su participación en Yo Me Llamo como imitador de Ozuna, y por haber sido mánager de Jéfferson Sánchez, quien se habría presentado en eventos artísticos como imitador de Blessd.

Ambos habrían sido citados al estudio de grabación de Blessd el primero de junio de 2022 y denuncian que fueron retenidos y amenazados por dichas presentaciones artísticas remuneradas.

De acuerdo con el relato de Andrés Felipe Sánchez, ese día pretendían obligarlo a firmar un documento en el que se comprometiera a no seguir imitando a Blessd, para lo cual le quitaron su teléfono celular y lo amenazaron utilizando incluso un arma de fuego.

“Me dijeron que ellos eran ‘de calle’ e incluso me dijeron que ellos me podían matar ahí mismo”, apuntó.

En medio de esa escena, le habrían pasado además una llamada en la que el mismo Blessd le recomendaba seguir las recomendaciones de sus ayudantes, pues él no era tan “blandito”.

Cabe recordar que esta no es el único caso judicial que enfrenta al cantante. En otro caso, denunciado por Iván Andrés Galindo Navia, representante del cantante Pirlo, también lo acusa de un hecho similar, en el que habría sido agredido y amenazado por Blessd y otras personas mientras lo acusaban de robar pertenencias de la casa del artista.

Blassd (en la parte inferior derecha) aparece distraído junto a su abogado y de pantalón corto, una vestimenta algo extraña para el tipo de diligencia. FOTO: IMAGEN TOMADA DE INTERNET
Blassd (en la parte inferior derecha) aparece distraído junto a su abogado y de pantalón corto, una vestimenta algo extraña para el tipo de diligencia. FOTO: IMAGEN TOMADA DE INTERNET

Blessed es defendido en esta ocasión por los abogados Santiago Trespalacios y Andrés Felipe Arango. El artista se mostró pocas veces en cámara, pero en una de esas apariciones se vio cómo, en plena audiencia judicial y en un contexto lleno de solemnidad por la gravedad de los asuntos a tratar, estaba vestido de pantalón corto estampado y desparramado en una silla, junto al defensor Arango.

Los hechos que dan lugar a este proceso tienen que ver con el señalamiento de Andrés Felipe Sánchez, conocido por su participación en Yo Me Llamo como imitador de Ozuna, y por haber sido mánager de Jéfferson Sánchez, quien se habría presentado en eventos artísticos como imitador de Blessd.

Ambos habrían sido citados al estudio de grabación de Blessd el primero de junio de 2022 y denuncian que fueron retenidos y amenazados por dichas presentaciones artísticas remuneradas.

De acuerdo con el relato de Andrés Felipe Sánchez, ese día pretendían obligarlo a firmar un documento en el que se comprometiera a no seguir imitando a Blessd, para lo cual le quitaron su teléfono celular y lo amenazaron utilizando incluso un arma de fuego.

“Me dijeron que ellos eran ‘de calle’ e incluso me dijeron que ellos me podían matar ahí mismo”, apuntó.

En medio de esa escena, le habrían pasado además una llamada en la que el mismo Blessd le recomendaba seguir las recomendaciones de sus ayudantes, pues él no era tan “blandito”.

Cabe recordar que esta no es el único caso judicial que enfrenta al cantante. En otro caso, denunciado por Iván Andrés Galindo Navia, representante del cantante Pirlo, también lo acusa de un hecho similar, en el que habría sido agredido y amenazado por Blessd y otras personas mientras lo acusaban de robar pertenencias de la casa del artista.

Blessd, quien aparece en la imagen en el extremo izquierdo, de gafas, solo mostró su cara de manera completa en un instante de la audiencia. FOTO: IMAGEN TOMADA DE VIDEO
Blessd, quien aparece en la imagen en el extremo izquierdo, de gafas, solo mostró su cara de manera completa en un instante de la audiencia. FOTO: IMAGEN TOMADA DE VIDEO

Aquí le mostramos cómo transcurre la diligencia:

8:45 a.m. Comienza la diligencia dirigida por la juez 11 Penal Municipal, quien toma asistencia a todas las partes comprometidas en el proceso.

9:15 a.m. La fiscal hace la lectura de la imputación de cargos, explicando cómo cada uno de los indiciados habrían participado en la conducta punible que les endilgan.

Además, le sugerimos ver: Caso Blessd: la defensa del cantante confirma que asistirá a audiencias y reitera que es inocente

10:00 a.m. Los abogados defensores de los indiciados refutan los argumentos. Uno de ellos Santiago Trespalacios, quien defiende a Blessd, aduce que los hechos narrados no corresponden a un presunto secuestro extorsivo sino a una tentativa desistida que no se castiga en Colombia.

11:10 a.m. La Juez considera que hay elementos para considerar que hechos objeto del proceso sí habrían ocurrido y considera cumplidos los formalismos de la imputación de cargos por secuestro extorsivo agravado atenuado, a pesar de las objeciones de los defensores de los imputados. Les plantea a estos la posibilidad de allanarse a cargos o de celebrar preacuerdos con la Fiscalía.

11:15 a.m. El primero en responder fue Blessd, no aceptando los cargos, y después de este dieron la misma respuesta los otros tres imputados.

11:16 a.m. Se da inicio a la audiencia de legalización de captura, tras la petición en ese sentido formulada por la fiscal del caso. Según la fiscal, en el delito de secuestro extorsivo es obligatorio pedir medida privativa de la libertad.

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