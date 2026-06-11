Las selecciones con las nóminas más caras del Mundial 2026: quién lidera y en qué posición está Colombia

El campeonato abrirá con el partido entre México y Sudáfrica y marcará el inicio de una edición histórica por realizarse en tres países anfitriones. En este contexto, las valoraciones de mercado de las plantillas reflejan el peso económico de varias de las selecciones llamadas a competir por el título. Lea también: Con Luis Díaz a la cabeza, estos son los jugadores más valiosos de la Selección Colombia en el Mundial Francia ocupa el primer lugar del ranking con una nómina valorada en 1.520 millones de euros. El conjunto francés llega después de haber alcanzado las dos finales anteriores de la Copa del Mundo y cuenta con Kylian Mbappé como su futbolista de mayor valor de mercado, estimado en 180 millones de euros. En el extremo opuesto de la plantilla aparece N’Golo Kanté, quien regresa al combinado nacional tras su reciente temporada en el fútbol turco. En la segunda posición se encuentra Inglaterra, cuya plantilla alcanza un valor de 1.360 millones de euros. Jude Bellingham lidera la lista de jugadores ingleses con una cotización de 130 millones de euros, mientras que Jordan Henderson figura como el futbolista con menor valoración dentro de la convocatoria. El tercer lugar corresponde a España, con una valoración total de 1.220 millones de euros. La selección española cuenta con Lamine Yamal, tasado en 200 millones de euros, la cifra más alta entre los jugadores presentes en el torneo. Borja Iglesias aparece como el futbolista de menor valor comercial dentro del plantel.

Transfermarkt publicó la valoración de mercado de las plantillas que disputan el torneo. FOTO: Cortesía.

Las diez selecciones con mayor valor de mercado en el Mundial 2026

Según los datos publicados por Transfermarkt, las diez selecciones más valiosas del certamen son las siguientes: 1. Francia – 1.520 millones de euros ($7,14 billones de pesos colombianos). 2. Inglaterra – 1.360 millones de euros ($6,39 billones de pesos colombianos). 3. España – 1.220 millones de euros ($5,73 billones de pesos colombianos). 4. Portugal – 1.010 millones de euros ($4,75 billones de pesos colombianos). 5. Alemania – 947 millones de euros ($4,45 billones de pesos colombianos). 6. Brasil – entre 923 y 928 millones de euros (entre $4,34 y $4,36 billones de pesos colombianos). 7. Argentina – entre 782 y 800 millones de euros (entre $3,68 y $3,76 billones de pesos colombianos). 8. Países Bajos – entre 754 y 804 millones de euros (entre $3,54 y $3,78 billones de pesos colombianos). 9. Noruega – 589 millones de euros ($2,77 billones de pesos colombianos). 10. Bélgica – 547 millones de euros ($2,57 billones de pesos colombianos). Dentro de este grupo destacan varias figuras internacionales. Portugal cuenta con Cristiano Ronaldo, quien disputa su sexto Mundial. Alemania tiene entre sus principales activos a Jamal Musiala y Florian Wirtz, mientras que Brasil afronta el torneo bajo la dirección técnica de Carlo Ancelotti. Argentina buscará defender el título conseguido en la edición anterior con Lionel Messi como referente de la plantilla. Países Bajos llega al campeonato tras la baja por lesión de Xavi Simons, mientras que Noruega se presenta con una generación encabezada por Erling Haaland. Bélgica, por su parte, mantiene como referentes a Kevin De Bruyne y Thibaut Courtois.

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Colombia aparece con una valoración de 302 millones de euros entre los participantes. FOTO: LUISFDIAZ19

Colombia aparece en el puesto 22 del listado