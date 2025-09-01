¿Le gusta? Estos son los detalles de lo que sería la camiseta de la Selección Colombia, un homenaje a García Márquez

Así como los clubes estrenan indumentaria en esta época debido al inicio de la temporada, también hay selecciones a las que ya sus patrocinadores le preparan lo que será la indumentaria para el siguiente año en donde se disputará el Mundial 2026.

Una de esas selecciones es Colombia, quien ya tendría su indumentaria para disputar la Copa del Mundo, a la cual debe asegurar su cupo en esta última doble jornada de Eliminatorias.

La nueva pinta de la Selección la filtró el sitio especializado en camisetas, FootyHeadliners, quien dio a conocer la nueva camiseta que podrían lucir en la Copa del Mundo figuras como James Rodríguez, Luis Díaz, Dávinson Sánchez, Daniel Muñoz, entre otros.