“Estoy agradecido con el país”: Dayro Moreno habló tras su convocatoria a la Selección y así le respondieron en redes

A los 39 años, una edad en la que la mayoría de los futbolistas colombianos ya han colgado los guayos, el nombre de Dayro Mauricio Moreno Galindo volvió a resonar en una lista de convocados a la Selección Colombia, durante la tarde de este viernes 29 de agosto.
El delantero, que cumplirá 40 el 16 de septiembre, fue la gran sorpresa en la convocatoria de 26 jugadores de Néstor Lorenzo para los dos partidos finales de las Eliminatorias al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, por lo que tuvo un gran apoyo en redes por parte de los internautas.
Le puede interesar: ¡Por fin! Dayro Moreno entre los convocados por Néstor Lorenzo para la Eliminatoria ante Bolivia y Venezuela