El paquete de decisiones de Petro a última hora: se conoce lo que dejó amarrado

En sus últimos días de gobierno, Gustavo Petro dejó un paquete de decisiones: sancionó la ley de alimentación gratuita para universidades públicas, sacó a ocho representantes de la mesa de diálogo con las disidencias de las Farc, nombró notarios, entre otras medidas. Todo esto mientras cuatro de sus embajadores no habían presentado aún sus renuncias protocolarias.
Le puede interesar: Ella es Elizabeth Ortiz, la influencer petrista que habría recibido $795 millones en contratos con cinco entidades Estado