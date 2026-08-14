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Cuidado con el falso director de Sanidad y otros estafadores que se están aprovechando del terremoto

La Policía emitió una serie de recomendaciones que evitar estas trampas en plena emergencia nacional.

  • El falso director de Sanidad de la Policía aparece por WhatsApp y contacta a uniformados y alcaldes de pueblos afectados por el terremoto. FOTOS: CORTESÍA DE POLICÍA.
    El falso director de Sanidad de la Policía aparece por WhatsApp y contacta a uniformados y alcaldes de pueblos afectados por el terremoto. FOTOS: CORTESÍA DE POLICÍA.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 6 horas
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La Policía emitió una alerta para prevenir a la ciudadanía sobre desadaptados que están utilizando la tragedia del terremoto para estafar a quienes buscan brindar ayuda a los damnificados.

Por medio de su Dirección de Investigación Criminal (Dijín), la entidad informó este viernes que hay “un incremento de modalidades de estafa que suelen presentarse durante situaciones de emergencia, desastres naturales o catástrofes que afectan diferentes regiones del país, aprovechando la solidaridad de las personas y la necesidad de ayuda para cometer fraudes, suplantaciones de identidad y estafas digitales”.

En un comunicado, la Dijín indicó que “entre las principales modalidades delictivas identificadas se encuentra la suplantación de organismos de socorro, líderes sociales y representantes de entidades públicas o privadas, mediante la creación de falsas campañas de apoyo y recolección de ayudas”.

La Policía ha detectado que hay supuestos colaboradores que usan sus cuentas personales para peticiones de dinero a la gente solidaria. También “utilizan el hurto de cuentas de WhatsApp o redes sociales para solicitar dinero a los contactos cercanos mediante mensajes engañosos”.

En uno de los incidentes conocidos, un estafador se hizo pasar por el director de Sanidad de la Policía, y al parecer intentó engañar a uniformados perjudicados por el sismo de 7,4 grados en la escala de Richter, registrado el lunes pasado.

El director del Centro Cibernético Policial de la Dijín, coronel Adrián Vega, detalló que el suplantador también usaba Whatsapp “para contactar a las autoridades territoriales con el fin de ofrecer bienes y servicios del sistema de salud de la Policía, para comprometer, mediante esquemas de fraude y estafas, el erario público de esas entidades territoriales”.

De igual manera, los investigadores llamaron la atención sobre algunos influenciadores de redes sociales que les piden a sus seguidores que les consignen la plata para las ayudas en sus cuentas bancarias, sin que haya una veeduría que certifique que esos recursos sí se invierten en los afectados por el terremoto.

Tal cual se ha venido reportando en la prensa, el fenómeno dejó más de 250 muertos y miles de damnificados, especialmente en municipios de la Costa Pacífico y el Eje Cafetero.

Ante esta situación, la Institución entregó las siguientes recomendaciones:

1). Desconfíe de campañas de donación que generen presión o urgencia excesiva.

2). Verifique que las ayudas o recaudos sean promovidos por entidades oficiales, organizaciones reconocidas o fundaciones legalmente constituidas.

3). Verifique la autenticidad de los enlaces recibidos mediante mensajes de texto, WhatsApp, correos electrónicos o redes sociales, antes de realizar cualquier donación o suministrar información personal.

4). Confirme las cuentas bancarias antes de efectuar aportes económicos, consulte

directamente los canales oficiales de la organización o entidad beneficiaria y evite realizar consignaciones a cuentas personales.

5). Evite difundir información no verificada, la desinformación puede generar pánico en la comunidad y facilitar la comisión de fraudes por parte de organizaciones delincuenciales.

Frente a esto último, vale la pena recordar que el mismo lunes 10 de agosto, poco tiempo después de la ocurrencia del terremoto, circularon mensajes por redes sociales anunciando que dentro de una hora habría otro terremoto. La información era falsa, pues no hay forma de predecir un sismo con la tecnología actual.

Si usted se entera de algún intento de estafa, puede llamar al CAI Virtual, en el celular 323 273 3411, y hacer la denuncia.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: ¿Qué donar y qué no en medio de la emergencia por el terremoto en Colombia? Esto dice la Cruz Roja

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BLOQUE DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿Cómo identificar una falsa campaña de donaciones por el terremoto?
Una señal de alerta son las campañas que generan presión o una sensación de urgencia excesiva. También se debe desconfiar de solicitudes de dinero realizadas desde cuentas personales o de enlaces recibidos por WhatsApp, redes sociales, mensajes de texto o correo electrónico que no puedan verificarse.
¿Es seguro consignar dinero a una cuenta personal para ayudar a los damnificados?
La Policía recomienda evitar consignaciones a cuentas personales y confirmar directamente con los canales oficiales de la organización o entidad que supuestamente está recaudando las ayudas.
¿Cómo denunciar una estafa relacionada con las ayudas del terremoto?
Los ciudadanos que conozcan un intento de estafa pueden comunicarse con el CAI Virtual de la Policía, en el número 323 273 3411, para realizar la denuncia.

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