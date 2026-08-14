Cuidado con el falso director de Sanidad y otros estafadores que se están aprovechando del terremoto

La Policía emitió una alerta para prevenir a la ciudadanía sobre desadaptados que están utilizando la tragedia del terremoto para estafar a quienes buscan brindar ayuda a los damnificados.

Por medio de su Dirección de Investigación Criminal (Dijín), la entidad informó este viernes que hay “un incremento de modalidades de estafa que suelen presentarse durante situaciones de emergencia, desastres naturales o catástrofes que afectan diferentes regiones del país, aprovechando la solidaridad de las personas y la necesidad de ayuda para cometer fraudes, suplantaciones de identidad y estafas digitales”.

En un comunicado, la Dijín indicó que “entre las principales modalidades delictivas identificadas se encuentra la suplantación de organismos de socorro, líderes sociales y representantes de entidades públicas o privadas, mediante la creación de falsas campañas de apoyo y recolección de ayudas”.

La Policía ha detectado que hay supuestos colaboradores que usan sus cuentas personales para peticiones de dinero a la gente solidaria. También “utilizan el hurto de cuentas de WhatsApp o redes sociales para solicitar dinero a los contactos cercanos mediante mensajes engañosos”.

En uno de los incidentes conocidos, un estafador se hizo pasar por el director de Sanidad de la Policía, y al parecer intentó engañar a uniformados perjudicados por el sismo de 7,4 grados en la escala de Richter, registrado el lunes pasado.

El director del Centro Cibernético Policial de la Dijín, coronel Adrián Vega, detalló que el suplantador también usaba Whatsapp “para contactar a las autoridades territoriales con el fin de ofrecer bienes y servicios del sistema de salud de la Policía, para comprometer, mediante esquemas de fraude y estafas, el erario público de esas entidades territoriales”.

De igual manera, los investigadores llamaron la atención sobre algunos influenciadores de redes sociales que les piden a sus seguidores que les consignen la plata para las ayudas en sus cuentas bancarias, sin que haya una veeduría que certifique que esos recursos sí se invierten en los afectados por el terremoto.