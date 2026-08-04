Volvió una lesión que amenaza con poner fin a la carrera de David Ospina, ¿de qué se trata?

¿El partido contra Deportes Tolima del 23 de mayo de 2026, cuando Atlético Nacional pasó a la final del Torneo Apertura del fútbol colombiano, fue el último de la carrera profesional de David Ospina? En teoría, no. El arquero paisa se fue al Mundial de Norteamérica, donde no sumó minutos con la Selección Colombia y, ya en territorio norteamericano, llegó a un acuerdo con el Atlante de la Liga MX para jugar durante un año (hasta mediados de 2027).
Sin embargo, en la práctica, ese sí pudo ser el último partido del futbolista antioqueño en el balompié profesional. David, de 37 años —cumplirá 38 el próximo 31 de agosto—, aún no tiene claro si podrá disputar algún encuentro con el elenco mexicano, dirigido por Miguel “El Piojo” Herrera.