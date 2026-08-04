Volvió una lesión que amenaza con poner fin a la carrera de David Ospina, ¿de qué se trata?

¿El partido contra Deportes Tolima del 23 de mayo de 2026, cuando Atlético Nacional pasó a la final del Torneo Apertura del fútbol colombiano, fue el último de la carrera profesional de David Ospina? En teoría, no. El arquero paisa se fue al Mundial de Norteamérica, donde no sumó minutos con la Selección Colombia y, ya en territorio norteamericano, llegó a un acuerdo con el Atlante de la Liga MX para jugar durante un año (hasta mediados de 2027). Sin embargo, en la práctica, ese sí pudo ser el último partido del futbolista antioqueño en el balompié profesional. David, de 37 años —cumplirá 38 el próximo 31 de agosto—, aún no tiene claro si podrá disputar algún encuentro con el elenco mexicano, dirigido por Miguel “El Piojo” Herrera.

Antes del encuentro entre el equipo mexicano y Vancouver Whitecaps de Canadá, válido por la primera jornada de la Leagues Cup, torneo que disputan equipos de ligas de EE.UU. y México antes del inicio oficial de cada temporada, el entrenador puso en duda que la contratación de Ospina pudiera concretarse. Aunque el 20 de julio pasado el arquero colombiano, quien defendió el arco nacional en los Mundiales de 2014 y 2018, estampó su firma en el contrato que lo vinculaba con su nuevo equipo, durante las primeras semanas de entrenamiento sufrió un golpe que provocó una recaída en una antigua lesión de codo, la misma que lo sacó de las canchas cuando jugaba en el Al-Nassr de Arabia Saudita.

¿Qué se sabe de la salud de David Ospian?

“David tiene una situación en un brazo, la cual ha puesto en duda si va a ser jugador del Atlante. Llegó con ganas, con actitud positiva, un tipo que vino a entrenar, pero desafortunadamente en este proceso se resintió del codo, donde tiene una operación desde hace mucho tiempo. Eso le ha venido pasando factura”, dijo “El Piojo” Herrera. La molestia de David en el codo, al parecer, no era una novedad. Durante las prácticas con el Atlante, el dolor se agudizó, pero, de acuerdo con lo manifestado por el timonel mexicano, arrastraba el problema desde antes del inicio del Mundial de 2026.

Si bien en sus últimos meses con Atlético Nacional solo sufrió problemas musculares que lo alejaron de las canchas en partidos como el disputado ante América de Cali, el 4 de febrero en el Atanasio Girardot (terminó 2-1 a favor de los verdes), David no mostró inconvenientes en los brazos en el Torneo Apertura este año. Con la reaparición del dolor, el sueño de David de jugar en México quedó en pausa. Según su entrenador en el Atlante, el arquero paisa decidió tomarse un tiempo para consultar a los médicos de la Clínica Olympia, ubicada en Madrid (España), con el fin de conocer su concepto sobre la lesión.

En ese centro médico fue operado de la mano en enero de 2023. Esa visita será clave para definir el futuro del arquero colombiano, quien aún ostenta el récord de ser el jugador con más partidos disputados con la Selección Colombia mayores, con 131 juegos. Hay incertidumbre en torno al futuro de Ospina. Se espera que en los próximos días se conozca su decisión. Ojalá, por el bien del fútbol colombiano, pueda continuar. Su último partido profesional sigue siendo el de mayo de 2026, defendiendo el arco de Atlético Nacional. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .